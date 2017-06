Tigres de Campbellton: le recruteur Kevin Mitchell a carte blanche

Les Tigres de Campbellton ont connu une saison en deçà des attentes en 2016-2017 avec une mince récolte de 31 points, bon pour le dernier rang de la division Eastlink Nord dans la Ligue de hockey junior des Maritimes. Cependant, le directeur général de la formation, Greg Leland, assure que ces moments difficiles sont chose du passé.

Son premier geste afin de rectifier cette situation a été posé l’an dernier tout juste avant la séance de repêchage. En effet, celui qui occupe aussi le poste d’entraîneur-chef a embauché Kevin Mitchell à titre de directeur adjoint et de recruteur-chef. Celui-ci aura carte blanche à Miramichi lors des choix de sélections.

«L’expérience que Kevin a acquise en étant membre de la Centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec est un atout inestimable pour notre organisation. Il a aussi occupé le poste de recruteur de la région Atlantique pour le programme U-17 de Hockey Canada. Il a fait un énorme travail cet hiver afin de dresser une liste de joueurs qui pourraient nous venir en aide cette année. Il prendra les décisions samedi et nous sommes très confortables avec cette idée», a révélé Greg Leland.

Les Tigres auront la chance de combler plusieurs besoins, puisqu’ils possèdent douze choix de repêchage. Kevin Mitchell aura une liberté de décision quasi totale, mais il n’en reste pas moins que lui et le directeur général ont établi une certaine stratégie en vue de samedi.

«Notre stratégie est de regarder la liste des joueurs disponibles au moment de notre sélection et de repêcher celui qui se rapproche le plus du style des Tigres de Campbellton. Nous sommes toutefois à la recherche d’un gardien de but et de quelques attaquants qui pourraient évoluer sur les deux premiers trios. Nous allons donc tenter de combler ces besoins», a-t-il mentionné.

Tout comme son homologue du Blizzard d’Edmundston, Leland croit qu’un encan au niveau junior A s’avère une aventure périlleuse pour les équipes.

«Souvent, ce n’est pas nécessairement le joueur le plus haut sur notre liste que nous sélectionnons, mais bien celui qui est certain de se rapporter à notre équipe. Nous devons aussi considérer les probabilités de voir le joueur se joindre à notre équipe deux ou trois ans plus tard. Il y a donc beaucoup d’incertitudes et choix perdus lors de ces journées» a-t-il indiqué.

Même si cette journée est importante pour l’organisation, Greg Leland se dit satisfait de la formation qu’il a en ce moment. La saison a été éprouvante, mais extrêmement formatrice pour ses jeunes joueurs qui auront maintenant une année d’expérience derrière la cravate.

«Le futur s’annonce très intéressant pour notre formation. Notre brigade défensive devrait être très solide si tous nos arrières confirment leur retour. Nous sommes aussi en discussion avec un défenseur sur notre liste de protection qui devrait venir s’ajouter à notre groupe. En attaque, ce sont dix joueurs qui se présenteront de nouveau au camp d’entraînement en août», a-t-il noté.

Bien évidemment, avec le type de saison que l’équipe a connu, quelques changements seront à prévoir au niveau de l’effectif déjà en place.

Pour Greg Leland, le prochain camp de sélection sera déterminant pour certains.

«Nous avons conclu la saison dans le bas du classement l’an dernier, alors il n’y a pas de poste garanti. Les recrues auront assurément la chance de se tailler une place dans l’alignement. Le camp d’entraînement devrait donc être très compétitif» a-t-il déclaré.