Volleyball: une joueuse néo-écossaise chez les Aigles Bleues

Danielle Charrette, de Beaverbrook-Sackville, en Nouvelle-Écosse, est la toute nouvelle prise de Monette Boudreau-Carroll, entraîneure des Aigles Bleues de l’Université de Moncton au volleyball féminin.

L’athlète âgé de 17 ans a évolué comme latérale gauche et libéro depuis le début de sa jeune carrière. Elle n’est toujours pas certaine de la position qu’elle aura avec le Bleu et Or, mais elle se dit prête à embrasser n’importe quelle mission que Monette Boudreau-Carroll lui confiera.

«Je joue depuis sept ans et je suis encore fascinée par ce jeu. Je désire continuer à apprendre et à faire face à de nouveaux défis», a-t-elle révélé.

La Néo-Écossaise de 5 pieds 8 pouces qui poursuivra ses études en kinésiologie croit que son intensité au filet et ses habiletés en défensive seront utiles à l’équipe en 2017.

«Je suis une fille déterminée et combative au filet. Je ne suis pas la plus grande, mais je suis capable de bloquer. Je vais m’entraîner cet été pour être prête en septembre», a-t-elle indiqué.

Pour sa part, la pilote de la formation du Bleu et Or voit beaucoup de potentiel chez la jeune recrue.

«Elle m’a été recommandée et je l’ai vu jouer. Elle ne sera pas partante tout de suite, mais j’apprécie son talent. Je crois qu’elle apportera de l’initiative à notre équipe. J’ai hâte de la voir sur le terrain», a-t-elle noté.

L’arrivée de Danielle Charrette est la bienvenue chez les Aigles Bleues, considérant que cette formation doit combler le départ de Rachelle Lemoine, d’Alyssa Turenne, de Judith Desjardins et de Catherine Guitard.

Par ailleurs, la formation masculine de hockey des Aigles Bleus a convoqué la presse pour vendredi, à 11h, afin de dévoiler le nom du nouvel entraîneur-chef de la formation.