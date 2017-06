Aigles Bleus: l’embauche de Judes Vallée bien accueillie par les joueurs

Justin Guénette, défenseur de deuxième année chez les Aigles Bleus, était sur place pour accueillir la nouvelle. Par le passé, il n’a pas eu la chance d’évoluer sous les ordres de son nouvel entraîneur, mais a plutôt eu la malchance de l’affronter dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«Je portais les couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda au moment où il dirigeait le Phoenix de Sherbrooke. Je me rappelle très bien que chaque rencontre face à sa formation était difficile physiquement. Son équipe était très intense et constamment à la poursuite de la rondelle. Je suis heureux de pouvoir maintenant me retrouver de son côté», a-t-il révélé.

L’arrière croit que ce vent de changement sera bénéfique pour la formation.

«Nous sommes heureux d’enfin connaître l’identité de notre entraîneur. Nous attendions cette nouvelle depuis un mois. Nous avons un gros défi devant nous, mais nous allons mettre les efforts nécessaires afin de devenir une meilleure équipe», a-t-il mentionné.

Son collègue à la ligne bleue, Danick Émond, croit aussi que l’avenir s’annonce intéressant.

«Personnellement, je ne le connais pas, mais j’ai eu la chance de parler à des amis qui étaient tous d’accord pour dire qu’il s’agit d’un excellent choix. Il est un entraîneur intense qui a des objectifs bien précis. Il va amener une nouvelle mentalité à l’équipe et je crois que l’on en avait besoin», a-t-il noté.

L’assistant-capitaine de la formation juge que les joueurs devront passer par une période d’adaptation en début de saison afin de s’acclimater à leur nouveau pilote.

«Nous allons devoir nous adapter au système de jeu qu’il va décider d’implanter, ce qui peut parfois être long et difficile. Chaque joueur devra aussi connaître son rôle au sein de la formation», a-t-il indiqué.

Quant à lui, Jean-François Plante se retrouve en territoire connu. En effet, l’as marqueur des Aigles Bleus a connu ses meilleurs moments en carrière avec Judes Vallée derrière le banc. Lors de sa dernière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il avait marqué un impressionnant total de 33 buts en 40 rencontres alors qu’il était dirigé par le nouveau stratège de la formation.

«J’étais très heureux d’apprendre la nouvelle aujourd’hui. J’ai eu la chance de le connaître avec le Phoenix de Sherbrooke et j’ai vraiment apprécié ma première expérience avec lui. Il est un entraîneur intense, mais qui est juste et à l’écoute de ses joueurs. Il devrait être une très bonne acquisition pour nous», a-t-il mentionné.

Tout comme son coéquipier Danick Émond, Jean-François Plante affirme qu’il y aura une période d’adaptation nécessaire au départ.

«Il démontre beaucoup d’émotions derrière le banc, alors nous allons devoir nous ajuster à ceci. Nous aurons aussi à nous ajuster à ses méthodes d’entraînements. Je crois toutefois que cette transition se fera en douceur», a-t-il indiqué.

Rénovations

Le recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, a également fait l’annonce d’un projet de rénovations pour le vestiaire de l’équipe masculine de hockey durant la conférence de presse. Plusieurs anciens joueurs des Aigles Bleus se sont réunis afin de faire un don d’une valeur de 60 000 $ dans le cadre de la campagne Évolution. L’Université participera également au financement du projet.

Raymond Théberge croit que ces rénovations permettront d’attirer les joueurs lors des périodes de recrutement.

«Les joueurs pourront profiter d’installations plus modernes lors de leurs rencontres à domicile», précise-t-il.

«Le vestiaire est un lieu de rassemblement important pour les athlètes et s’avère être un outil additionnel de recrutement des joueurs», a-t-il ajouté.

Les joueurs devraient notamment avoir droit à de nouveaux casiers, un nouveau tapis ainsi qu’une chambre fraîchement peinturée.