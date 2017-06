La séparation des filles et des garçons a peu de chances d’être imposée

L’avis de motion de séparer les filles des garçons dans les niveaux novice, atome et pee-wee récréatif que propose Hockey Nouveau-Brunswick, samedi à Tracadie, ne fera que des perdants, affirment depuis quelques semaines plusieurs intervenants du hockey mineur.

L’organisme régissant le hockey organisé tient son assemblée générale annuelle toute la fin de semaine à la polyvalente W.-A.-Losier. Plusieurs dizaines de représentants convergeront vers la Péninsule acadienne afin de prendre connaissance des rapports annuels et de discuter de nombreux points à modifier en vue de la prochaine saison.

Le directeur de district pour le hockey mineur dans la Péninsule acadienne, Charles Albert, était en train de préparer les salles de réunion quand nous avons pu lui parler, jeudi après-midi. À la blague, le journal lui a demandé s’il plaçait des gants de boxe sur chaque table en vue de la discussion qui promet d’être énergique concernant le droit des filles de jouer avec les garçons.

Après avoir bien ri, ce bénévole a tenu à calmer le jeu, en affirmant que plusieurs personnes se sont énervées pour rien parce qu’il s’attend à ce que la majorité des personnes qui seront appelées à voter s’opposeront aux changements demandés.

«Cette motion a été mal expliquée au départ, croit-il. Et même si elle avait été bien expliquée, si la volonté des délégués est qu’elle ne passera pas, elle ne passera pas», indique-t-il.

Tentons donc de démêler tout ça: l’avis de motion de Hockey Nouveau-Brunswick propose d’obliger les filles âgées de 12 ans et moins de s’inscrire dans leur association féminine de hockey mineur s’il en existe une dans leur territoire. Au N.-B., il y en a à Moncton, à Saint-Jean, dans Kent et à Miramichi.

S’il n’y a pas d’association féminine dans une région, l’association masculine de ladite région peut leur proposer, mais pas les obliger, à aller jouer dans l’association féminine la plus proche. Cette association masculine sera également forcée de former des équipes féminines dans sa région si elle compte au moins huit joueuses, quitte à former une équipe de niveaux combinés (ex.: six joueuses pee-wee et deux joueuses atome) qui évoluera dans un circuit de niveau le plus bas du groupe (atome selon l’exemple cité) contre des équipes masculines.

Ce n’est que seulement si le nombre de filles est insuffisant qu’elles peuvent alors aller jouer avec les garçons.

En tenant compte de ces intentions, prenons un cas concret: la Péninsule acadienne.

En 2016-2017, la région comptait 13 filles inscrites au programme d’initiation, 20 au calibre novice, 17 dans l’atome, 13 chez les pee-wees et huit en catégorie bantam. Les filles novices, atomes et pee-wee récréatif (les catégories visées par l’avis de motion) pouvaient jusqu’à présent choisir de jouer avec les garçons.

Étant donné que la région ne compte pas d’association féminine, elles auraient d’abord à choisir si elles désirent jouer dans l’association féminine de hockey mineur la plus proche, soit à Miramichi, située jusqu’à près de deux heures de route de certains endroits comme Lamèque ou Miscou. Sinon, elles seraient assez pour former des équipes entièrement féminines.

Cela suppose donc que des équipes mixtes de niveau compétitif (minimum de 12 joueurs), qui survivent uniquement grâce à la présence de quelques filles dans leur alignement, finiraient par tomber, faute de garçons en nombre suffisant.

«On pourrait en jaser pendant deux jours», estime Charles Albert, qui prévoit que les régions rurales voteront massivement contre cette motion.