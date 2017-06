10 km Chaleur: couple dans la vie… et dans la victoire!

Couple dans la vie, couple dans la victoire. Jean-Marc Doiron et Anouk Pelletier ont remporté pour la première fois le 10 km Chaleur, samedi.

C’est sous un ciel radieux que Jean-Marc Doiron, de Moncton, a franchi la ligne d’arrivée à Beresford de cette 27e course, en 33m48s.

Il a rapidement établi ses marques face à son plus proche adversaire, Greg Sawyer. Il voulait prendre sa revanche sur le coureur d’Edmundston qui a ravi la deuxième place au marathon de Fredericton il y a un mois, lui laissant la troisième position.

«À la ligne de départ, je me suis dit que je vais lui retourner la faveur. Nous avons couru ensemble pendant environ 3 km. Après, j’ai pris une petite avance. Je ne l’ai pas revu de la course. Je n’avais aucune idée s’il était près ou loin de moi. Vers le 7e ou le 8e km, j’ai commencé à entendre les spectateurs crier « Allez les gars! ». Ils parlaient au pluriel. J’ai donc compris que Greg était près de moi», a relaté Jean-Marc Doiron.

«J’ai commencé à avoir assez peur et ça m’a tenu motivé jusqu’à l’arrivée. Ce n’était pas facile au niveau psychologique. Il fallait que je me convainque de continuer à pousser», reconnaît-il.

Greg Sawyer, d’Edmundston, a raflé la deuxième position avec son chronomètre de 34m02s.

«Nous avions le vent de côté, donc ça allait super bien. Mon objectif était de casser les 34 minutes, peu importe qui gagne, mais je suis quand même satisfait. Je vais accepter les deux secondes», lance-t-il en riant.

Sylvain Arseneau, de Petit-Rocher, a terminé troisième, en 36m07s.

Marc Arseneau a permis à sa cousine Micheline de faire le 5 km en poussant son fauteuil roulant. – Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour Marc LeBlanc, participant en fauteuil roulant au 10 km. – Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour Alexi Cédric Roy, de Beresford, a été le plus rapide au 5 km. – Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Anouk Pelletier a quadruplement de quoi être fière. Son fiancé est le nouveau roi du parcours et elle a gagné dans la catégorie féminine, qui plus est dans sa région natale. Et la cerise sur le gâteau, elle a réalisé un record personnel, soit 40m52s. Tout ça alors qu’elle a dû prendre une longue pause hivernale en raison d’une blessure.

«Je n’ai pas du tout couru en décembre et en janvier. J’étais très triste. J’ai recommencé progressivement en février, mais ça fait juste un mois que je fais des entraînements de qualité. C’est mon meilleur temps personnel dans un 10 km, donc ça a valu la peine. Ça commence bien la saison en tout cas», s’enthousiasme la sportive.

«Sur la ligne de départ, je n’ai pas vu Heidi (McLellan-Gautreau) et Shelley (Doucet) (NDLR: doutes les deux absentes), qui sont très rapides, donc j’ai dit “voilà ma chance de gagner”, surtout que je viens de Petit-Rocher. En plus, je n’ai pas eu mal», ajoute Anouk.

Toujours chez les femmes, Kamille Frenette, de Dieppe, occupe la deuxième place, en 42m10s, suivie par Sylvie LeBlanc, en 42m11s.

Un total de 610 coureurs ont fait acte de présence, toutes catégories confondues, incluant les enfants, qui sont de plus en plus nombreux.

«J’ai remarqué qu’il y avait une plus grande participation pour les courses de 1 à 6 ans et de 7 à 12 ans. Je félicite les parents qui prennent le temps de venir avec leurs enfants et de leur montrer le bon chemin pour l’avenir. Plusieurs jeunes qui font maintenant le 10km et le 5 km ont commencé avec le 1 km et les 300 mètres», explique Mario Boudreau, le président de l’événement.

Par ailleurs, le comité organisateur s’attend à être plus ferme vis-à-vis des ventes de débarras sur le trajet, qui mettent à risque la sécurité des participants.

«Ça nous donne des casse-têtes du côté de la sécurité quand les voitures se stationnent le long de la route, parce que les coureurs sont obligés de les contourner. Quelques personnes ont coopéré avec nous. D’autres n’ont pas voulu et dans le futur, nous devrons être plus stricts», soutient M. Boudreau.

Dans le volet du 5 km, Alexi Cédric Roy, de Beresford, s’est démarqué en 17m23s et Marie-Eve Ballard, également de cette municipalité, a coiffé au poteau ses concurrentes féminines avec son temps de 21m01s.