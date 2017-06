Gala AAM de Moncton: tout le monde a pensé à David Whittom

«Tout le monde ici ce soir va y penser.»

Denis Léger avait beau porter toute son attention sur les derniers détails avant le début des combats, il ne pouvait s’empêcher de songer à David Whittom.

Le gala d’arts martiaux mixtes proposé par le groupe Elite 1 Productions, samedi soir au Casino du Nouveau-Brunswick, était le premier événement depuis les incidents tragiques du 27 mai à Fredericton.

Le directeur général de la Commission des sports de combat du Nouveau-Brunswick était plus fébrile qu’à l’habitude, quelques minutes avant le début des hostilités.

«Tout le monde me demande des nouvelles. Il est dans nos pensées. On prie tous pour lui. Ce n’est pas facile pour personne», avance-t-il.

Impliqué de près dans toute cette histoire parce qu’il considère David Whittom comme un ami, Léger devait pourtant mettre tout ça de côté et se concentrer sur sa tâche, samedi.

Kean Osmond, de Halifax, célèbre sa victoire sur Ryan Mitchell, de Moncton. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Marc Hébert à gauche) a perdu son combat contre Jerico McPhee. – Acadie Nouvelle: Stéphane Lukas Manuel a son adversaire Steve Hudey à sa merci. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Lukas Manuel renverse Steve Hudey. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Lukas Manuel cherche à atteindre du pied Steve Hudey. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

«C’est dans nos pensées. Je suis allé rencontrer les deux médecins pour voir s’il y a quelque chose de plus qu’on peut faire. Notre rencontre a été plus longue et plus détaillée qu’à l’habitude», révèle-t-il.

«On est plus attentif et on fait attention à tous les petits détails. J’ai répété à mon personnel les mêmes choses cinq ou six fois», ajoute Denis Léger.

Même s’il prend toujours son rôle de directeur général de la commission très au sérieux, le sympathique personnage en a mis un peu plus que le client en demandait pour cette soirée qui s’annonçait pourtant sans histoire.

Comme s’il voulait prévoir l’imprévisible.

«On est conscient de ce qui se passe dans les vestiaires, mais en bout de ligne, on a confiance qu’on fait toutes les bonnes choses et qu’on suit le protocole à la lettre», dira-t-il, avant de donner quelques directives à droite et à gauche.

Même s’il répond gentiment aux questions, on sent que son esprit est ailleurs.

«Dès qu’un gars ne se sent pas bien après un combat, on va rester avec lui et on va assigner quelqu’un pour le superviser», enchaîne-t-il.

Et il y a évidemment les arbitres, qui ont eu droit aux visites répétées du directeur général de la commission dans les heures qui ont précédé le premier combat.

Pas question de voir l’histoire se répéter.

«On a fait les mêmes rencontres avec eux. On a revu les règlements, parce qu’il y avait plusieurs combats amateurs. On voulait s’assurer que les arbitres ont rencontré tous les combattants individuellement. Ils ont tous David en tête», assure Denis Léger.

Même s’il avait l’impression d’avoir pris toutes les précautions imaginables, le grand chef d’orchestre de l’événement semblait quand même nerveux.

«S’il y a quelque chose de plus qu’on peut faire pour prévenir un incident comme ça, on va le faire. On ne veut pas voir une autre famille passer à travers ce que la famille de David a traversé depuis deux semaines», affirme-t-il.

«Je suis toujours nerveux parce qu’il y a toujours une possibilité que quelque chose se produise. C’est comme la roulette russe. Ce n’est pas une chance sur six, mais c’est une chance sur combien? On ne le sait pas. Dans les sports de combat, il y a toujours cette possibilité. Ça arrive plus qu’on pense et on est un peu naïf ici au Nouveau-Brunswick. On a été surpris par ce qui est arrivé à David, mais c’est quelque chose qui arrive fréquemment.»

La conversation aurait pu se poursuivre pendant encore des heures, mais l’annonceur maison s’égosillait déjà dans son micro.

Le spectacle devait continuer…

Un hécatombe acadien…

Les combattants acadiens n’ont pas fait long feu, samedi soir au casino du Nouveau-Brunswick à Moncton. En fait, seul Lukas Manuel a survécu à l’hécatombe.

L’athlète de Moncton a passé le K.-O. au Manitobain Steve Hudey, après seulement 2:56 du deuxième round. Le favori de la foule a mené de bout en bout.

«Je suis tellement content que Steven soit venu de Winnipeg pour se battre avec moi, mais je suis encore plus content d’avoir gagné!», lance l’athlète âgé de 22 ans.

«Ce fut une grosse surprise pour moi de découvrir qu’il est gaucher. Je ne le savais pas. En fait, je ne savais rien à son sujet. Je croyais qu’il était droitier et qu’il tenterait de rester debout pour boxer avec moi, mais ce n’est pas du tout ça qui s’est passé.»

Malgré tout, Manuel n’a jamais reculé.

«J’avais tous les outils qu’il me fallait pour gagner. Le premier coup de pied que je lui ai donné dans les côtes ne lui a pas fait du bien. Dans la deuxième, il a commencé à être fatigué, je l’ai frappé à la tête et il ne s’est pas défendu. À partir de ce moment, j’ai senti que ses coups étaient moins puissants», explique-t-il.

L’athlète de 6 pieds 1 pouce et de 170 livres devrait être de retour en action le 4 novembre à Moncton. Ce combat pourrait être une de dernières étapes avant une éventuelle carrière au niveau professionnel.

«Ça s’en vient, mais vous devrez être patients. J’ai des plans précis et je veux aller loin dans ce sport. Mais je veux faire ça comme du monde.»

Son compatriote Marc Hébert a eu moins de veine. L’athlète de Bouctouche a dû abandonner après une prise de soumission du Néo-Écossais Jerico McPhee après seulement 1:10 d’action.

«Jerico est classé 9e au Canada. J’avais demandé d’avoir les meilleurs adversaires avant de devenir professionnel», souligne-t-il.

«Je pense que c’était mon dernier combat amateur. Il est temps de passer à un nouveau chapitre dans ma vie, ajoute Hébert avec du feu dans les yeux. Je vais revenir plus fort. La dernière fois que j’avais perdu, j’ai ensuite remporté mes quatre combats suivants.»

David Robidoux, de Moncton, s’est incliné par décision unanime des juges devant Dan Mercer, de Saint-Jean, dans le groupe des 145 livres.

Chez les 165 livres, l’Ontarien Derek Pike a signé un triomphe par K.-O. à 33 secondes du premier round face à Chris Gallant, de Moncton.

Josh Blanchard, de Saint-Jean, a subi un échec (par décision unanime des juges) devant le Néo-Écossais Robbie Inness, alors que Kean Osmond (Cap-Breton) s’est imposé face à Ryan Mitchell (Moncton) avec une prise de soumission dès la première reprise.

Nick Coombes, de Hampton, a eu droit à une décision favorable des juges contre Joe Pilmer, de Saint-Jean.

Dans les deux seuls combats professionnels de la soirée, Adam Hazelton (Halifax) l’a emporté par décision unanime devant Lee Gaudet, de Winnipeg, alors qu’Adam MacDougall (Fredericton) a inscrit une victoire par soumission face au Montréalais Florian Cornette.