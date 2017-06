Les hommes forts impressionnent au Restigouche

Les hommes forts ont soulevé la foule en fin de semaine au Restigouche.

Dalhousie était l’hôtesse, samedi, de la toute première compétition d’amateurs du Circuit des hommes forts du Canada.

Si le soleil était au rendez-vous, les hommes forts acadiens se sont laissés désirer alors que seulement quatre athlètes ont pris part aux épreuves.

«C’est certain qu’on aurait bien aimé avoir un peu plus d’athlètes qui participent aux épreuves et une plus grande foule pour les encourager, mais c’est encore nouveau», indique l’artisan de la venue de ces hommes forts en Acadie, Stéphane Gauthier.

«Il y a beaucoup de potentiel ici, mais aussi beaucoup de travail à faire pour développer le sport. Avec cet événement, on voulait surtout donner un avant-goût de ce que ça représentait comme épreuves, tant pour le public que pour ceux qui voudraient participer à l’avenir. Car la prochaine fois, j’aimerais voir beaucoup plus d’amateurs tenter leur chance», ajoute-t-il, soulignant qu’avec les pêcheurs et les bûcherons, ce ne sont pas les hommes forts qui manquent dans la province.

M. Gauthier savaient toutefois à l’avance que certains «gros canons» locaux ne pouvaient être présents à cette première compétition.

«Mais ils devraient l’être pour la suivante», assure le promoteur.

La prochaine fois à laquelle il fait référence, c’est le 3 septembre, à Tracadie, au Centre des Deux Rivières. Les deux personnes – hommes et femmes – qui termineront en tête dans chacune des catégories de poids se verront automatiquement obtenir leur laissez-passer pour les Championnats nationaux amateurs du Canada, qui auront lieu pour la première fois dans l’est du pays, plus précisément au Centre K.C. Irving de Bathurst le 23 septembre, le lendemain du coup d’envoi de la saison du Titan d’Acadie-Bathurst.

Cette jeune fille semble vivement impressionnée par la force de Jean-François Caron. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Tous les compétiteurs n’ont pas réussi à tirer sur une distance de 75 pieds ce camion d’incendie rempli d’eau, un poids estimé à 22 000 livres. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Grant Connor a tenté sans succès de passer au-dessus de la barre cette énorme pierre de 420 livres. En compétition, les athlètes doivent répéter ce geste le plus souvent possible. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Jimmy Paquet soulève une voiture. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Le Rimouskois Jean-François Caron est l’homme le plus fort au pays et le 5e au monde. On le voit ici à Dalhousie en soulevant plus de 400 livres à bout de bras. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Les hommes forts étaient de passage à Dalhousie en fin de semaine. Ci-dessus, Jimmy Paquet. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Outre la portion réservée aux athlètes amateurs, le public était convié à assister à une démonstration mettant en vedette des professionnels. Et tout comme la veille à Kedgwick, la foule a eu droit à tout un spectacle, notamment du Rimouskois Jean-François Caron, considéré comme le 5e homme le plus fort au monde et six fois champion canadien.

L’athlète de 6 pieds 2 pouces et de 300 livres n’a semblé avoir aucune difficulté à soulever à bout de bras un billot de 400 livres, poids situé à quarante livres de son record personnel qu’il tentera justement de battre lors des prochains Championnats nationaux.

Il n’a pas semblé trop incommodé non plus lorsqu’est venu le temps de projeter un boulet de 420 livres au-dessus d’une barre ou de lever un véhicule avec sept personnes à bord (poids total estimé à environ 1150 livres).

Caron a remporté toutes les épreuves hormis celle du tir du camion de pompiers (22 tonnes sur 75 pieds). Il l’a complétée, mais il s’est fait prendre de vitesse par son protégé, Jimmy Paquet, qui a d’ailleurs fracassé son record personnel à Dalhousie dans l’épreuve du soulever du billot avec un poids de 385 livres.