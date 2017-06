Baseball: Philippe Rail, le meneur d’Équipe N.-B.

L’équipe de baseball qui va représenter le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada cet été caresse une ambition: le groupe dirigé par Gerry LeBlanc veut s’imposer comme la meilleure formation du Canada atlantique à Winnipeg, rien de moins. Si elle veut atteindre cet objectif, elle devra se fier à des vétérans comme l’Acadien Philippe Rail.

L’athlète de Dieppe a porté les couleurs de sa province natale l’été dernier, lors des championnats canadiens d’âge midget. Il faisait partie du groupe qui a terminé 9e sur 10 équipes (avec une fiche de 1-5) à Fort McMurray.

Le joueur d’arrêt-court n’a d’ailleurs pas l’intention de revivre ce cauchemar aux Jeux du Canada.

«Je pense qu’on peut faire mieux cette année. Il faut juste jouer au maximum de nos capacités, affirme le joueur âgé de 16 ans. La philosophie de l’équipe est différente. On se concentre plus sur les jeux de base. On se concentre pour aller chercher des points quand on peut. On n’a pas autant de puissance que certaines équipes comme l’Ontario ou le Québec. On ne peut pas attendre le gros circuit pour gagner des parties.»

Malgré tout, le baseballeur acadien affirme que son équipe pourrait en surprendre plusieurs à Winnipeg. Comme tout bon vétéran, il veut bien sûr jouer un rôle central dans les succès de son club.

«On a une équipe complète cette saison. N’importe qui peut faire le travail. Je veux leur apporter de l’expérience puisque j’ai participé au tournoi l’an passé à Fort McMurray. Je veux être un leader cette année. Je peux être assez vocal parfois», blague-t-il.

C’est qu’il a confiance en ses moyens, le jeune Rail! De la pression, il est capable d’en prendre. Sauf que les Jeux du Canada, c’est gros. Très gros. Encore là, pas de panique.

«C’est de la bonne pression. Ça va m’encourager à mieux performer. J’ai vraiment hâte de joueur contre les meilleurs au pays. Ça va être un défi intéressant», annonce le solide cogneur sans broncher.

Le joueur d’arrêt-court se propose d’aider son équipe de plusieurs façons cet été.

«J’ai de la puissance au bâton (il a d’ailleurs canonné un long circuit lors d’une récente rencontre préparatoire), mais j’essaie plus de placer la balle en jeu. C’est ça qui est le plus important.»

Mais peu importe ce qui arrivera à Winnipeg, Philippe Rail sait déjà qu’il va s’éclater. On a ici affaire à un gars qui bouffe du baseball depuis au moins une décennie. Et il est encore très loin d’une indigestion. Et quand il regarde plus loin en avant, il aspire déjà au niveau senior.

«Quand j’avais deux ans, je lançais déjà la balle. Tant que tu n’as pas joué, tu ne peux pas savoir à quel point c’est un sport passionnant. C’est le genre de sport ou tout peut arriver. Il n’y a pas non plus de temps limite. Je ne veux pas aller perdre mon temps dans les mineurs pendant des années. Je veux plus me concentrer sur mes études. Mais une chose est certaine, je veux continuer à jouer au baseball.»

Son entraîneur, Gerry LeBlanc, parle de lui comme d’un grand meneur.

«On va se fier beaucoup sur lui parce qu’il sera un de nos vétérans. On compte sur nos joueurs de deuxième année pour montrer l’exemple aux autres. Ces gars-là sont un peu un genre de miroir pour les plus jeunes», souligne-t-il.

«On dirait que lorsque je le regarde jouer, je vois Justin Cormier (l’inter des Fisher Cats). Il démontre les mêmes habiletés. Au bâton, c’est un excellent frappeur. Il sera certainement au coeur de notre alignement de frappeurs aux Jeux du Canada.»