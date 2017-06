Le Club de golf de Tabusintac veut sortir de l’ombre

Le Club de golf de Tabusintac est peut-être l’un des secrets le mieux gardé dans la Péninsule acadienne. Son parcours de neuf trous va pourtant célébrer son 20e anniversaire en 2018. Et sa nouvelle administration entend tout faire pour le sortir de l’ombre.

Une journée ensoleillée et chaude, le long de la rivière Tabusintac. Sur le pont qui mène à Néguac, il n’est rare d’y apercevoir, sur la rive, des golfeurs tenter de dompter le fameux trou no 9, un par-5 dont le vert est protégé par un ravin.

Mais ce n’est pas le seul défi de ce terrain de près de 3200 verges. Son premier trou est un long par-5 de 523 verges, avec quelques par-4 de plus de 400 verges, sans oublier son trou no 7, un par-3 d’à peine 106 verges, mais qui demande la précision d’un chirurgien pour y déposer sa balle sur le vert.

Le club de Tabusintac souffre peut-être un peu de la présence du Club de golf de Pokemouche et de son populaire 18 trous. Mais selon le nouveau directeur général Robert Landry, il y a de la place en masse pour son parcours de neuf trous.

«Nous avons la clientèle pour ça, estime-t-il. Par exemple, Bathurst a un 18 trous avec le Gowan Brae, mais le neuf trous du Squire Green va très bien. Nous avons à Tabusintac un terrain un peu plus difficile avec des par-4 qui sont plus longs que d’habitude. Je ne comprends pas pourquoi nous n’attirons pas plus de monde. Notre objectif est d’augmenter l’achalandage et le nombre de membres. Nous sommes sur la bonne voie.»

Comme tout terrain de golf dans la province, juillet et août sont les meilleurs mois de fréquentation, avec les touristes et les nombreux travailleurs de l’enseignement et des pêches en congé. L’an dernier, le club comptait en effet 75 abonnements saisonniers. Cette année – et nous ne sommes qu’à la mi-juin -, il en a déjà 70, au grand plaisir du DG.

«Nous aimerions dépasser 90, souhaite Robert Landry. Car c’est une année charnière pour notre club. Nous avons besoin d’achalandage. Pour faire fonctionner un terrain de golf, ça prend des membres. Si ça va bien, nous pourrons alors investir les profits dans l’amélioration de nos verts. Notre terrain est beau, mais nos verts en ont arraché un peu avec l’hiver et le verglas qu’on a eus. Nous avons beaucoup travaillé depuis trois semaines à semer et à aérer les verts.»

Il ajoute qu’il y a eu beaucoup de travail bénévole depuis trois ans afin d’améliorer l’allure du parcours. L’aménagement global et le nettoyage des sous-bois ont été parmi les principaux défis à relever. Aujourd’hui, les golfeurs ont peine à reconnaître l’endroit, mentionne-t-il.

«Si les joueurs qui essaient notre terrain reviennent, nous aurons accompli notre mission. Nous possédons un parcours unique et on sait qu’il y a une demande pour un neuf trous. La philosophie de la nouvelle direction (dont le président est Éric Thériault, de Caraquet) est de faire fonctionner ce club comme il devrait fonctionner. Pour y arriver, il faut mieux encadrer le terrain. Il y a eu de l’excellent travail par le passé, mais nous voulons amener cela encore plus loin», affirme Landry.

Après le tournoi d’ouverture présenté dimanche dernier, il y aura les soirées des hommes (mardi), la soirée des couples (vendredi) et, dès juillet, la soirée des femmes (mercredi). Le coût pour jouer un neuf trous est de 20$ (30$ pour 18 trous).