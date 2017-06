Daniel LeBlanc devient recruteur en chef chez les Huskies

«J’ai le logo des Huskies tatoué sur le coeur.»

Il y a fort à parier que la formation de Rouyn-Noranda a aussi le nom de Daniel LeBlanc tatoué sur le coeur, avec une aussi belle marque de confiance.

L’Acadien est devenu lundi le recruteur en chef de l’équipe de la LHJMQ, rendant officielle une nomination qui était déjà officieuse dans les faits.

L’ancien joueur de Cap-Pelé boucle donc la boucle, lui qui a amorcé sa carrière dans le hockey junior avec les Huskies il y a plus de 16 ans.

«J’ai été repêché là en 2001, et depuis ce temps-là, Rouyn-Noranda, c’est mon deuxième chez moi. C’est donc très spécial de travailler pour l’équipe, parce que chaque année, j’ai la chance d’aller au camp d’entraînement, de voir ma famille de pension

et plein de gens que j’ai côtoyés pendant que j’étais adolescent», mentionne celui qui a dû mettre un terme à sa carrière comme défenseur en raison de nombreuses blessures.

«Je me sens privilégié d’avoir joué et de pouvoir aujourd’hui travailler pour une organisation comme ça et pour un gars comme Jacques Blais (le propriétaire de l’équipe)», ajoute-t-il.

Même s’il a le goût de sauter de joie, le sympathique personnage n’a aucunement l’intention d’arriver dans son nouveau rôle comme un éléphant dans un magasin de porcelaine.

«Je ne suis pas là pour changer la recette des Huskies de Rouyn-Noranda. André Tourigny a bâti une très belle recette et des gars comme Daniel Corneau et Raphaël Pouliot ont assuré la suite. Moi, je suis seulement là pour continuer ce qu’ils ont construit», confie celui qui travaille dans le domaine des foyers de soins dans la vie de tous les jours.

«On a commencé à en parler la semaine dernière avec la direction de l’équipe et aussi avec Raphaël Pouliot (son prédécesseur). J’ai signé officiellement au début de la semaine.»

Pouliot, un ancien joueur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton et le fils de l’entraîneur du Titan, est aujourd’hui recruteur pour le compte des Golden Knights de Vegas, dans la LNH.

«Quand Raphaël a quitté, ils (les Huskies) ont divisé le poste en deux. Il y avait moi et Jean Marois, qui était basé à Québec. Mais Jean ne pouvait plus continuer cette année pour des raisons familiales», explique Daniel LeBlanc, qui n’a pas l’intention de déménager en Abitibi, du moins pas pour le moment.

«Je vais encore être basé à Moncton. Mais c’est certain qu’éventuellement, j’aimerais trouver quelqu’un pour m’aider dans les Maritimes. Ce qui va changer pour moi, c’est que je vais faire plus de voyages au Québec pour aller voir des parties avec les recruteurs de chaque région, un peu selon le modèle de la LNH.»

Pas une surprise…

La nomination de Daniel LeBlanc est loin d’être une surprise, puisqu’il remplissait déjà plusieurs rôles associés au poste de recruteur en chef chez les Huskies.

«Au repêchage à Saint-Jean, j’étais déjà assis à la chaise du recruteur chef. La différence, c’est que pour l’an prochain, je vais débuter dans ce poste dès le début de la saison, souligne-t-il. Je pourrai aussi faire plus de suivis avec les joueurs durant l’année et je pourrai prendre le contrôle de la liste finale.»

Mais attention, Daniel LeBlanc n’a pas l’intention de jouer au dictateur.

«J’ai une très bonne équipe de recruteurs avec moi. Je sais que je peux me fier aux gars que j’ai à Québec ou à Montréal. En groupe, on est capable de faire une très bonne job», affirme-t-il.

«Ils disent toujours qu’un bon leader donne crédit à l’équipe quand ça va bien, et il prend le blâme quand ça va mal. C’est un peu comme ça que je vois les choses. Durant toute ma carrière de joueur, j’ai toujours été un gars d’équipe et ma façon de faire n’a pas changé du côté administratif», raconte celui qui a brièvement évolué avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«Mon rôle sera de donner les outils à l’entraîneur pour avoir une équipe gagnante, donner la chance à Gilles (Bouchard) de faire sa magie. Je ne considère pas comme un one man show. On a de très bonnes ressources à Rouyn-Noranda et je m’en servir.»

Pense-t-il atteindre la LNH un jour?

«On avait fait une entrevue il y a trois ans quand j’ai commencé à recruter pour les Huskies et tu m’avais posé cette question. J’avais un peu rigolé parce que ce n’est jamais quelque chose que j’avais sérieusement envisagé», affirme-t-il.

«Mais le hockey est ma passion. Et quand tu jumelles ta passion avec du travail et des efforts, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si je peux faire ça pour les 30 prochaines années, je serai très content», mentionne l’Acadien.

«Si le train passe, je vais sauter dedans. Mais je veux pour l’instant me concentrer sur une étape à la fois et je pense que j’ai des choses à prouver dans le junior et de l’expérience à prendre. Je ne veux pas sauter les étapes trop vite.»