Les Jeux de la francophonie canadienne s’annoncent grandioses

La programmation des 7es Jeux de la francophonie canadienne, qui auront lieu à Moncton et à Dieppe du 11 au 15 juillet, a été dévoilée mardi matin à l’hôtel de ville de Moncton. Et le moins que l’on puisse dire est que cet événement s’annonce grandiose.

Au menu, treize disciplines en compétition, une foule de spectacles et une animation continue sur le site principal de l’Université de Moncton. Les jeunes francophones provenant des treize provinces et territoires du pays, âgés de 13 à 18 ans, auront donc la chance d’exercer leur talent à l’intérieur de trois volets, soit les sports, le leadership et les arts.

Pour Mélissa Martel, présidente du comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne, l’expérience que les jeunes auront la chance de vivre va au-delà des résultats qu’ils obtiendront.

«L’objectif premier est vraiment d’inciter les jeunes à échanger entre eux durant les Jeux. Nous souhaitons avant tout qu’ils apprennent à se connaître. En fin de compte, il s’agit d’abord d’un grand rassemblement social.»

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, croit aussi qu’il s’agira d’une belle occasion pour ces jeunes de tisser des liens d’amitié avec d’autres participants qui partagent les mêmes passions.

«Ce grand rassemblement jeunesse créé pour et par les jeunes va permettre aux participants de créer de profondes amitiés, de découvrir leurs forces et de tisser des liens importants avec d’autres francophones du pays. Nous croyons profondément en notre jeunesse et nous reconnaissons l’importance pour les jeunes francophones d’ici et de partout au Canada de se rassembler pour célébrer les sports, les arts et le leadership», a-t-elle indiqué.

Les activités se mettront en branle à partir du 11 juillet et cette journée s’annonce intéressante pour le contingent de 1200 participants qui débarqueront à Moncton et à Dieppe. En effet, il y aura notamment le défilé des délégations qui débutera sur la rue Main pour terminer son parcours au parc Riverain où la cérémonie d’ouverture prendra place. Les participants auront précédemment participé au jeu coopératif Le grand Kanata, qui a été organisé afin de permettre aux jeunes de se rencontrer avant les Jeux. Aussi, les jeunes auront droit à des périodes de formation en avant-midi.

«Autres que les compétitions de soccer et de badminton, le reste des disciplines ne débuteront que le lendemain (12 juillet). Il sera plutôt question de formations pour les jeunes lors de cette journée (11 juillet). Nous souhaitons leur offrir l’occasion de s’épanouir dans leur domaine en leur apportant une courte période d’enseignement supplémentaire, que ce soit au niveau des arts, du leadership ou des sports», a révélé Mélissa Martel.

Au travers de toute cette programmation, Mélissa Martel a un coup de cœur pour un événement en particulier qui se tiendra le vendredi soir 14 juillet sur la scène du parc Riverain à Moncton.

«Le gala des arts sera sans contredit un des moments forts de la semaine, puisque les participants du volet des arts seront en vedette. Ils présenteront leurs œuvres sur lesquels ils ont travaillé durant la durée des Jeux. Il y aura donc un heureux mélange de musique, d’improvisation, d’arts visuels et de théâtre.»

À 28 jours du début des activités, il reste cependant encore quelques détails à fignoler. Le besoin le plus urgent est de réussir à trouver un moyen de combler un manque de bénévoles. Pascale Paulin, responsable de la division des communications, croit toutefois que la situation sera réglée d’ici juillet.

«Les gens ont été extrêmement généreux de leur temps jusqu’à maintenant, mais il manque encore des bénévoles. Je juge que nous sommes à 75% complets pour l’instant. Nous avons besoin de gens pour remplir les quarts de travail, surtout au niveau de la santé et de la sécurité. N’importe quel individu qui est prêt à offrir quelques heures de son temps durant cette période est la bienvenue. J’ai confiance chez les gens de la région et je suis persuadée que nous allons répondre à cette situation rapidement», a-t-elle mentionné.

La remise des médailles aura lieu au village des Jeux au Stade de Moncton. Ce lieu offrira d’ailleurs une programmation parallèle qui offrira la chance à plusieurs artistes musicaux émergents de se faire connaître. La cérémonie de clôture sera présentée par le Congrès mondial acadien 2019, à la place 1604 le dimanche 16 juillet, avec Isazelle Ouelette en vedette.

Volet sport: Athlétisme, Badminton, Basketball, Frisbee ultime, Soccer et Volleyball

Volet leadership: Art oratoire, Leadership en action et Médias

Volet arts: Arts visuels, Improvisation, Musique et Théâtre