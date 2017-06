Danielle Dumouchel troque des patins de vitesse pour le vélo

Danielle Dumouchel en sera à une deuxième expérience aux Jeux du Canada. Cependant, il s’agira de sa première participation aux Jeux d’été. Elle troquera alors ses patins de vitesse pour son vélo en juillet à Winnipeg, au Manitoba.

L’athlète âgée de 18 ans est dotée d’un talent naturel dans ce sport puisqu’elle a réussi à se tailler un poste au sein de cette formation avec seulement deux années d’expérience en compétition. Elle compte donc tirer avantage de tous les conseils qu’elle recevra durant les deux semaines de compétition.

«Je désire apprendre le plus possible, considérant que je suis encore nouvelle dans ce sport. Je ne vais pas conclure ma carrière de vélo après les Jeux, alors je souhaite acquérir de l’expérience qui me sera utile», a-t-elle indiqué.

L’Acadienne pratique le patin de vitesse depuis l’âge de cinq ans. Elle croit d’ailleurs que son succès en cyclisme est étroitement lié à cette passion de jeunesse.

«Lors des entraînements pour le patinage de vitesse, nous étions souvent amenés à faire du vélo afin d’améliorer notre endurance. Dans les deux sports, le bas de corps est particulièrement sollicité, alors il était naturel pour moi de bien performer en cyclisme, puisque j’étais déjà puissante à ce niveau.»

Danielle Dumouchel fera partie de l’équipe de vélo de route, qui alignera aussi Sarah Gilbert, de Wickham, ainsi que Laura Clarke et Amanda Lee, de Fredericton. Elle juge d’ailleurs que ce groupe sera en mesure d’obtenir un meilleur résultat que le 7e rang obtenu aux derniers Jeux du Canada présentés à Sherbrooke, au Québec.

«Je crois qu’il est réaliste de penser ainsi. Je ne peux rien promettre, puisque nous n’avons pas eu beaucoup de compétitions préparatoires, mais je suis persuadé que nous sommes une formation qui pourrait causer des surprises.»

L’étudiante au baccalauréat en ingénierie de l’Université de Calgary prendra part à trois épreuves à Winnipeg, soit l’essai individuel chronométré, le critérium et la course sur route.