Aigles Bleus: le recrutement s’annonce modeste

On oublie les coups de circuit pour cette année. Si les Aigles Bleus récoltent quelques simples, le directeur des opérations hockey de la formation masculine de l’Université de Moncton sera satisfait.

En raison de sa nomination tardive, Jean-François Damphousse réalise qu’il avait déjà deux prises contre lui quand il s’est présenté sur le terrain. On a beau parler de hockey, mais les analogies au baseball sont appropriées dans le cas qui nous intéresse.

Aaron Judge et ses coéquipiers des Yankees de New York peuvent donc dormir tranquilles.

«Même si on voudrait frapper des circuits, la réalité est que la plupart des joueurs sont déjà signés», explique-t-il.

«L’UQTR et Concordia ont été très actifs cette année. Ils ont embauché beaucoup de joueurs. Mais il reste encore de très bons joueurs, comme Vincent Deslauriers (ex-attaquant du Phoenix de Sherbrooke) qu’on a été capable d’aller chercher.»

Damphousse revient tout juste d’un périple à Montréal qui lui a permis de rencontrer face à face trois anciens de la LHJMQ. La direction de l’équipe de hockey masculin discute présentement avec une dizaine de patineurs. Mais le grand patron du Bleu et Or affirme qu’il faudra être patient.

«Les gens qui m’ont embauché sont conscients que c’est un processus de quelques années. Ça ne veut cependant pas dire qu’il n’y a pas de changements qui peuvent être apportés à court terme», avance-t-il.

«On peut modifier la façon dont nous allons faire fonctionner l’équipe, la façon dont les joueurs vont s’entraîner ou même la structure du club. J’ai bon espoir que nous allons performer et qu’on sera très compétitifs l’an prochain.»

Damphousse croit fermement que ce n’est pas nécessairement une saison de misère qui attend l’équipe de Judes Vallée l’hiver prochain.

«Je m’attends à des belles choses quand même. Je regarde l’alignement et je vois des joueurs qui sont prêts à assumer des rôles plus importants (Carl Marois et Robbie Graham, notamment) et des gars auront des belles occasions de se faire valoir», explique-t-il.

Même si ses attentes seront modestes en terme de recrutement, Damphousse aimerait bien ajouter quatre attaquants et un défenseur à son équipe pour la saison 2017-2018.

«On est au stade où on veut ajouter des joueurs de profondeur, des gars qui vont apporter du caractère à l’équipe. Mais on est conscients que beaucoup de joueurs que les Aigles Bleus avaient sur leur liste sont déjà partis. Il y a quand même des bons joueurs encore disponibles.»

Et il y a toujours les patineurs qui déchantent après une première moitié de saison chez les professionnels qui pourraient être tentés de faire le saut dans le hockey universitaire après les Fêtes.

Une chose est certaine: Jean-François Damphousse promet que l’équipe qui sautera sur la glace en octobre ne fera honte à personne.

«Je sais que l’équipe sera préparée de façon professionnelle et qu’elle aura des joueurs engagés qui seront dédiés à la cause. On aura aussi un personnel d’entraîneurs qui va être là pour les appuyer et continuer le développement», assure le directeur des opérations hockey du Bleu et Or masculin.

Et comme tout bon administrateur, Damphousse a déjà un oeil sur l’an prochain.

«On a l’intention d’être combatifs dans notre recrutement, être dans la face des joueurs, de leurs parents et d’avoir une présence un peu partout, non seulement au Québec mais aussi à l’extérieur, dans les autres régions francophones du pays.»

La haute direction de l’U de M fera donc du temps supplémentaire dans la cage des frappeurs au cours des prochains mois pour s’assurer qu’elle aura quelques bons élans à circuit dans les bras en 2018.