Ultra-marathon: Carole Fournier vainc la Gaspésie

Carole Fournier a parcouru une distance de 12 kilomètres le vendredi, 54 le samedi et 26 le dimanche, non pas dans le confort de son auto, mais bien dans le cadre de l’ultra-marathon Trans-Percé présenté en Gaspésie, au Québec, en fin de semaine. Réussir à franchir la ligne d’arrivée après ces trois jours de souffrance s’avère un exploit en soi, mais l’Acadienne peut aussi se vanter d’avoir obtenu la première position chez les femmes.

Au départ, l’athlète âgé de 36 ans s’était secrètement fixé deux objectifs bien précis.

«Mon premier objectif était de terminer au sommet du classement chez les femmes, ce que j’ai réussi à faire. Ensuite, je souhaitais conclure le parcours dans le top 5 du classement général et j’ai aussi atteint ce but», a-t-elle révélé.

Son plan de match était bien défini au moment du départ, ce qui a fait en sorte qu’elle ne s’est pas laissé déstabiliser par des facteurs incontrôlables.

«Il y a une grande gestion de l’effort qui doit être pris en considération. Lorsque tu cours la première étape, tu dois préserver ton énergie pour le lendemain et pour la troisième journée. Il y avait des participants qui prenaient part à des épreuves de plus courtes distances, alors je devais m’assurer de ne pas me laisser influencer par leur rythme de course qui était plus rapide.»

Trempée jusqu’aux os et complètement congelée, Carole Fournier a complété la deuxième étape du Gaspesia 100 – une randonnée de 54 km – dans le brouillard, samedi. – Gracieuseté

«De plus, la course du vendredi se déroulait le soir. J’ai seulement bénéficié de trois heures de sommeil avant la deuxième étape du samedi matin. La distance était considérable durant ces trois jours, mais il était aussi difficile de bien gérer le repos entre les courses», a-t-elle ajouté.

Carole Fournier a aussi eu à affronter les caprices de Dame Nature tout au long du week-end. Malgré la pluie, le temps froid et des rafales de vent, l’ultra-marathonienne a tout de même été en mesure de demeurer positive.

«Les mauvaises conditions météorologiques ont vraiment détérioré le terrain à certains endroits. Le parcours était glissant et vaseux. Iil y a aussi eu des rafales de vent qui approchaient les 50 km/h. C’était sans compter la pluie et le froid qui ajoutaient un degré de difficulté supplémentaire.»

«Toutefois, c’est toujours dans les épreuves les plus difficiles que l’on réussit à trouver une force intérieure qui nous permet de continuer à avancer. En tant qu’athlète, il s’agit d’un défi supplémentaire qui est intéressant et que j’apprécie beaucoup.»

Le repos après l’effort physique était essentiel, mais la gestion durant la course l’était tout autant, selon la principale intéressée.

«Durant les étapes, l’alimentation et l’hydratation doivent être bien gérées, sinon tu hypothèques ta journée et la suivante. On doit constamment penser au lendemain.»

Ne croyez pas que l’Acadienne s’apprête à prendre des vacances bien méritées après ce bel accomplissement. Au contraire, cette course se voulait en fait une préparation pour une compétition qui se tiendra dans cinq semaines dans la région de Montréal. En effet, Carole Fournier prendra part au Pandora 24, une course de sentier en montagne d’une durée de 24 heures.

Qu’est-ce qui motive cette femme à participer à ce type d’événement?

«J’aime me donner de grands défis et réaliser que je suis en mesure d’accomplir davantage que ce que j’imaginais au départ. Dans le cas des courses de sentier, même si je cours beaucoup sur la route, la forêt me permet de complètement décrocher du quotidien.»