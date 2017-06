Baseball: Luc Hébert veut laisser ses malheurs derrière lui

Luc Hébert revient de loin. Et pas seulement au plan géographique.

Le lanceur originaire de Cocagne a beaucoup voyagé au cours des dernières années. Il a quitté son Acadie natale à l’âge de 16 ans afin de poursuivre son rêve de jouer au baseball.

Le droitier a passé quelques années à l’Académie de baseball de Vauxhall, en Alberta. Après un séjour au Kansas, il est devenu entraîneur des lanceurs à Lethbridge.

Sa carrière semblait compromise à la suite d’une blessure au coude droit subie il y a deux ans. Et comble de malheur, il s’est fracturé le bras lorsqu’il a reçu une flèche durant un match.

À la suite de toutes ces péripéties, il a finalement décidé de revenir dans son coin de pays.

«Je voulais revenir chez nous. C’est ici que j’ai grandi», souligne-t-il.

Maintenant âgé de 22 ans, Hébert veut laisser ses malheurs derrière lui et prendre un nouveau départ dans l’uniforme des Fisher Cats de Moncton. Il se dit en pleine forme pour entreprendre ce nouveau chapitre dans sa vie.

«Si le bras veut tenir le coup, ça devrait bien aller. Pour le moment, je me sens bien», explique le fervent partisan des Blue Jays de Toronto.

Le grand droitier affirme n’avoir aucun objectif personnel cet été dans le baseball senior.

Il veut juste s’éclater avec ses coéquipiers. Celui qui poursuit ses études au collège en administration dit beaucoup aimer son nouveau milieu.

«Je veux gagner. C’est tout ce que je veux faire. Je vais lancer le plus de manches que je peux pour aider l’équipe. Peu importe dans quel rôle ils auront besoin de moi, je serai là, annonce-t-il. Il y a des bons leaders dans cette équipe et de très bons jeunes. C’est un bon mélange.»

Et comme il a déjà amorcé sa carrière d’entraîneur en Alberta, Hébert se propose de devenir un modèle pour les jeunes bras des Fisher Cats.

«J’ai toujours aimé coacher. Gerry LeBlanc a toujours été mon mentor et il m’a enseigné plein de choses. Je veux faire pareil avec les jeunes plus tard.»

Le gérant Scott McWilliam se dit comblé de revoir l’Acadien dans le baseball senior.

«C’est bien qu’il soit enfin revenu à la maison. Ça fait plusieurs années qu’il est parti, fait-il remarquer. Il va nous donner une chance de gagner des parties de baseball cet été. Je sais qu’il va nous donner beaucoup de manches de qualité. C’est un gars qui a beaucoup de confiance au monticule et il maîtrise bien ses tirs.»

Sauf qu’il est encore trop tôt pour savoir exactement quel impact aura Luc Hébert sur ses Fisher Cats.

«Nous devrions surtout l’utiliser comme lanceur partant, mais je ne veux pas camper un joueur dans un seul rôle, affirme-t-il. Je pense qu’il s’entend bien avec nos jeunes lanceurs. En fait, il s’entend bien avec tout le monde. C’est un gars très plaisant et c’est toute une addition à notre équipe. On savait que c’était un bon lanceur, mais on ne savait pas à quel point il est aussi une bonne personne.»