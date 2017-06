Charles LeBlanc dirigera la nouvelle équipe midget AAA à Bathurst

Charles LeBlanc revient à la maison. Après quatre années d’exil à diriger un programme élite de hockey masculin dans une école privée en Ontario, il a choisi de paqueter ses petits et de revenir dans la région Chaleur. Pas pour rien, car il sera l’entraîneur-chef de la nouvelle formation de hockey midget AAA à Bathurst.

L’entraîneur de carrière âgé de 44 ans se retrouve donc en territoire connu, car il a été entraîneur adjoint du Titan d’Acadie-Bathurst, de la LHJMQ, pendant cinq saisons réparties sur deux séjours, en plus de diriger les Tigres de Campbellton, du circuit junior des Maritimes, de 2010 à 2012.

LeBlanc a passé les quatre dernières années à la tête du programme U-18 de l’Académie de hockey de l’Ontario, une école de Cornwall où il a quasiment tout fait à la barre de cette formation de joueurs provenant du Canada, des États-Unis et de l’Europe.

Mais quand l’occasion se présente, comme on dit…

«Après quatre ans, c’était le temps», affirme-t-il.

Venu en congé dans la région Chaleur ce printemps, LeBlanc a été approché par Hollis Chamberlain, qui désirait alors obtenir la franchise de hockey midget AAA pour le Nord, en remplacement de Miramichi. Un fois ce déménagement confirmé, les négociations ont pris une tournure plus sérieuse à travers un processus d’embauche qui a quand même attiré une douzaine de candidats, dont certains de la Colombie-Britannique et même des États-Unis.

«Charles aura la chance de laisser son empreinte dans cette nouvelle équipe, a expliqué Chamberlain, le directeur des opérations hockey. Il connaît déjà plusieurs des joueurs qui devraient faire partie de notre équipe. Il n’est pas un inconnu ici, il connaît la région et il a déjà travaillé pour le Titan. Il sait ce que ça prend pour atteindre un niveau plus élevé. Et il est bilingue. Pour nous, il était le candidat parfait pour ce poste.»

LeBlanc a accepté de relever ce nouveau défi parce qu’il croit également que le projet de cette équipe midget AAA possède un beau potentiel. Il estime que déménager ce club de Miramichi à Bathurst amènera un changement de culture et une centralisation qui servira tout le nord de la province. Il y voit aussi une motivation additionnelle non seulement pour les joueurs qui seront invités au camp d’entraînement en août, mais aussi pour ceux qui évolueront dans les calibres bantam et pee-wee dans le Restigouche, dans Chaleur, dans la Péninsule acadienne et dans Miramichi.

«Il y a du potentiel et mon travail sera de le développer comme il faut. Nous ne sommes pas une école privée comme on voit en Ontario ou aux États-Unis, mais nous avons cette fierté de jouer pour une équipe élite de notre région. En plus, avec le Titan à proximité, ça devient une autre motivation parce que le hockey junior majeur est à portée de main», mentionne-t-il.

Charles LeBlanc désire également utiliser son expérience acquise en Ontario. Il ne faisait pas qu’entraîner son club – dont la fiche de 20-10-1 après Noël a été la meilleure de la Eastern Ontario AAA Midget Hockey League -, il s’assurait que ses joueurs de dernière année aient un endroit où jouer au hockey la saison suivante. Ce printemps, il a réussi à placer 15 de ses 16 élèves gradués dans des formations de calibre junior un peu partout en Amérique du Nord.

«Chaque joueur a un chemin différent. Oui, il y a le junior majeur et le Titan, mais il y a aussi le circuit des Maritimes, l’Ontario ou les États-Unis. Je veux qu’un joueur qui viendra chez nous, à Bathurst, sache qu’il a la possibilité de poursuivre sa carrière», insiste-il.

Quand à l’équipe midget AAA de Bathurst, une conférence de presse devrait annoncer vers la mi-juillet l’identité des adjoints de Charles LeBlanc, en plus de dévoiler les couleurs, le nom et le logo du club.