Kyla Hughes excelle dans deux sports

La pauvre Kyla Hughes aura de quoi être mêlée aux Jeux de la Francophonie canadienne cet été à Moncton. L’athlète de Cocagne deviendra l’une des rares sportives acadiennes à prendre part à cet événement d’envergure nationale dans deux sports différents.

Elle fera d’abord partie de l’équipe de balle-molle du Nouveau-Brunswick, en plus de prendre part aux compétitions de lancers en athlétisme. Tant qu’elle ne se présente pas au monticule avec un javelot…

L’athlète de Cocagne assure qu’elle ne confondra pas les deux disciplines, puisqu’elles n’auront pas lieu durant la même semaine.

La femme au bras bionique sera donc en mesure d’optimiser sa préparation pour les différentes épreuves qu’elle aura au menu à Moncton.

Sauf que son entraînement a parfois représenté un beau casse-tête cet hiver.

«L’entraînement pour l’athlétisme, c’est surtout la semaine, alors que la balle-molle, c’est la fin de semaine. Mais ça arrive que je puisse manquer des compétitions pour aller jouer des parties de balle-molle. Mais d’autres fois, je rate des parties pour aller à des compétitions! Ça dépend», lance-t-elle en riant.

Son aventure à la balle-molle a débuté il y a trois ans.

«Il y avait une équipe à l’école (Clément-Cormier) et ils avaient besoin d’une lanceuse. J’ai voulu essayer ça. J’ai été à une pratique et ça s’est bien passé», raconte l’athlète âgée de 17 ans.

«J’aime le fait que c’est moi qui contrôle le jeu. Je suis vraiment déterminée quand je suis au monticule et j’apprends vite. J’ai appris la balle rapide montante cette année, et j’avais appris comment lancer un changement de vitesse l’été dernier.»

Kyla Hughes est tombée en amour avec l’athlétisme à peu près à la même époque.

Et encore là, c’est son bras bionique qui lui a permis d’exceller.

L’Acadienne a participé aux Jeux de l’Acadie en 2014 à Richibouctou.

Elle s’est ensuite qualifiée pour les Jeux de la légion canadienne à Langley, en Colombie-Britannique, avant de participer aux Jeux de la francophonie canadienne à Sherbrooke.

Mais c’est pourtant au saut en hauteur qu’elle a fait ses premiers pas en athlétisme.

Malgré une troisième position, elle a rapidement constaté que c’est plutôt au lancer du poids qu’elle était dominante.

«Je trouvais que le lancer du poids était plus facile que le reste des disciplines. Ma technique n’était vraiment pas bonne au début», rigole-t-elle.

«J’ai commencé le javelot cet été en Floride avec mon entraîneur Earl Church (du club ASEA). J’aime que ça va plus loin que le poids. Je trouve que c’est beau, élégant. J’aime aussi le fait que dans les lancers, tu as plus qu’une chance. Au 100m, c’est vite et c’est fini. Aux lancers, tu as six essais pour te faire valoir.»

Aux Jeux de la francophonie canadienne, Hughes ne veut rien de moins que de reléguer aux oubliettes son record personnel de 14,03m au lancer du poids.

Sauf que la commande est de taille, puisqu’elle se produira devant parents et amis.

«Je n’aurai pas plus de pression parce que ce sera à Moncton. Ça me rend un peu nerveuse, mais j’ai surtout hâte.»