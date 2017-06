Quand un demi-Ironman suscite diverses motivations…

En fin de semaine, une cinquantaine de Néo-Brunswickois convergeront vers le Québec, plus précisément au Mont-Tremblant, afin de prendre part à une compétition qui testera non seulement leur endurance physique, mais aussi psychologique.

Dimanche, nos athlètes s’attaqueront au populaire parcours du demi-Ironman. La tâche ne s’annonce pas de tout repos, puisqu’il s’agit d’un parcours de 1,9 kilomètre de nage, 90 km de vélo, ainsi que 21,1 km de course.

Évidemment, les motivations pour cette épreuve ne sont pas les mêmes pour chacun. En effet, certains ont l’intention d’obtenir un chrono leur permettant de se situer au haut du classement, tandis que d’autres souhaitent avant tout s’amuser. Pour sa part, l’Acadien Stéphane Boudreau optera pour la deuxième option.

Stéphane Boudreau sait qu’il redeviendra un féroce compétiteur, dimanche, quand il entendra le coup de départ du demi-Ironman du Mont-Tremblant. – Gracieuseté

«Je n’ai pas fait de compétitions de triathlon depuis maintenant trois ans, alors je suis conscient que je ne suis pas aussi dominant qu’auparavant. Je vais toutefois tenter d’obtenir un chrono sous les cinq heures. Par le passé, je me serais présenté à cette compétition dans l’optique de bien me classer, mais je souhaite plutôt m’amuser cette année. Je ne suis pas encore au sommet de mes capacités», a-t-il révélé.

Toutefois, ne croyez pas qu’il a perdu son désir de vaincre. L’athlète âgé de 40 ans sera simplement plus à l’écoute de son corps.

«Une fois que le coup de départ se fait entendre, je suis un féroce compétiteur. Je vais pousser la machine au maximum, mais je ne dois pas me mentir à moi-même. Je dois rester dans mes capacités et ne pas exploser en vélo après une heure pour ne plus avoir d’énergie en milieu de parcours. Un marathon sur des jambes mortes, c’est long.»

Stéphane Boudreau ne s’attend donc pas à réaliser un temps qui pourra rivaliser avec les meilleurs de ce sport, mais il prédit une performance exceptionnelle pour un autre Acadien.

«À mon avis, Lee Roy devrait être le vainqueur chez les amateurs. Il y aura une quinzaine de professionnels en compétition et je suis certain qu’il sera en mesure d’en devancer une bonne majorité. Honnêtement, je crois qu’il se situera dans le top 12 sur les 2500 participants.»

Lee Roy n’est pas un individu qui aime recevoir des éloges, mais il ne peut s’empêcher d’être du même avis que son ami.

«Mon but est d’en battre quelques-uns et je crois être assez en forme pour réussir cette mission. Je vois ceci comme un test, puisque je souhaite faire le saut sur le circuit professionnel l’an prochain», a-t-il indiqué.

D’ailleurs, il ne fait pas de détour lorsqu’il est question de ses états d’âme à quelques jours de la course.

«Je me sens prêt. Je suis en forme et je suis prêt à livrer la marchandise.»

Pour ce qui est de son niveau de nervosité en vue de dimanche, Lee Roy demeure en contrôle de ses émotions.

«Je ne suis pas plus nerveux qu’il le faut pour l’instant. Il ne s’agit pas de ma première course en carrière. Évidemment, je vais sentir un peu de fébrilité dimanche matin, mais je suis bien préparé et il sera l’heure d’avoir du plaisir.»

En somme, ces athlètes n’ont pas les mêmes attentes en vue de dimanche, mais il est certain que les deux auront le même sentiment du devoir accompli au moment où ils croiseront la ligne d’arrivée.