Powerchair Soccer a un urgent besoin de bénévoles

En 2015, Soccer Nouveau-Brunswick mettait sur pied un nouveau programme à l’intention des athlètes à besoins spéciaux. Deux ans plus tard, on doit lancer une nouvelle campagne pour enrayer le manque de bénévoles et permettre à Powerchair Soccer de rejoindre encore plus de jeunes aux quatre coins de la province.

L’initiative a été développée en partenariat avec Para NB afin de permettre à tous les gens qui souffrent de quadriplégie, de sclérose en plaques, de dystrophie musculaire, de paralysie ou de traumatisme crânien qui ont besoin d’un fauteuil roulant électrique de pouvoir jouer au ballon rond.

Le projet a été un franc succès, sauf que le manque de bénévoles pourrait bien ruiner les efforts de tout ce beau monde.

«Ça prend des gens pour aider à mettre l’équipement ou pour aider les athlètes à se déplacer. On veut inciter les gens qui ont des fauteuils roulants électriques à devenir plus mobiles et à développer leur motricité», explique Brenda Thériault, coordonnatrice de programmes à Soccer NB.

«Les gens n’ont pas besoin d’expérience pour s’impliquer avec nous. L’idée, c’est vraiment d’apprendre ensemble pour développer le programme.»

Le projet rejoint présentement une vingtaine de participants, mentionne le directeur général de Soccer NB, Younes Bouida.

«On sait que le besoin est plus grand que ça. Quand on voit les sourires et la satisfaction après les séances, ça nous donne encore plus de motivation pour aller de l’avant», ajoute-t-il.

L’objectif ultime est de pouvoir organiser des rencontres mensuelles un peu partout à travers la province.

«On veut être plus impliqué au niveau de la communauté, pour avoir une société saine et en santé au Nouveau-Brunswick, peu importe la région. J’aimerais lancer un message aux gens qui sont passionnés de venir contribuer au développement du programme parce qu’il y a vraiment un besoin», poursuit M. Bouida.

«On aimerait faire ça partout, à Moncton, à Fredericton, à Bathurst, à Saint-Jean, à Edmundston pour que ces événements soient des festivals à chaque fois.»

La Fédération internationale de Powerchair Football Association (FIPFA) est née en 2006.

À ce jour, deux Coupes du Monde ont eu lieu, en 2007 au Japon et en 2011 en France.