Du soccer professionnel à Moncton? Younes Bouida y croit

Peut-on rêver à une équipe de soccer professionnelle à Moncton? Mieux encore, est-il possible de voir un jour un Lionel Messi ou un Cristiano Ronaldo s’entraîner sur la pelouse synthétique du stade de Moncton? Le directeur général de Soccer Nouveau-Brunswick y croit plus que jamais.

Les progrès réalisés par la Ville de Halifax dans le dossier d’une éventuelle équipe dans la Première ligue canadienne font dire à Younes Bouida que Moncton devrait emboîter le pas rapidement.

Le conseil municipal de Halifax a approuvé mardi l’aménagement d’un stade temporaire de 7000 places qui accueillerait une formation du circuit présentement en développement.

Le but est d’amorcer l’aventure en 2018 avec de six à huit équipes. Une dizaine de villes à travers le pays ont déjà manifesté leur intérêt pour cette nouvelle ligue.

À Soccer Nouveau-Brunswick, on voit l’annonce de Halifax comme une très bonne nouvelle.

«Ce que les investisseurs doivent savoir, c’est que le soccer est le sport du futur. On voit un gros engouement pour la jeune génération. On fait affaire avec une clientèle qui est de plus en plus jeune», explique-t-il.

«On le voit avec le taux d’écoute des parties de la MLS ou de la Ligue des champions, par exemple. Je discutais récemment avec le propriétaire de l’une des équipes de la ligue canadienne et il a assisté à une partie dans un stade à Orlando. Il me disait que la majorité des spectateurs avaient moins de 30 ans», mentionne Younes Bouida.

Le grand patron de Soccer NB dit sentir une certaine fébrilité à Moncton depuis l’annonce de mardi à Halifax.

«Pour nous, c’est une belle motivation. Il y a des gens de Toronto et de partout qui nous appellent pour savoir quelle est la situation à Moncton parce qu’ils aimeraient vraiment voir une rivalité entre les deux villes. Ce serait vraiment génial», précise-t-il.

«Quand on regarde le plan de cette ligue, ce serait idéal d’avoir une équipe à Halifax et une autre à Moncton.»

Selon lui, les amateurs de sport sont mûrs pour un tel projet.

«On cherche de 5000 à 7000 spectateurs par match. Il y aura certainement des gens de Saint-Jean, de Fredericton, de Miramichi ou du nord de la province qui vont de temps en temps venir voir des parties à Moncton.»

Le principal défi est de trouver des investisseurs qui pourront injecter des sommes importantes dans cette aventure.

Selon Youines Bouida, une équipe de ce nouveau circuit aurait un budget opérationnel qui se situerait à environ de deux à quatre millions de dollars par année.

«Je sais qu’il y a des gens intéressés dans la communauté, qui en parlent. On sait que c’est faisable. On peut prendre ce momentum là pour créer quelque chose à Moncton.»

Et quand il regarde plus loint, le directeur général de Soccer NB voit Moncton se positionner avantageusement dans l’éventualité où la Coupe du monde de soccer masculine de la FIFA serait présentée au Canada, aux États-Unis et au Mexique en 2026.

«Si on a la chance d’accueillir la Coupe du monde, ça va encore mousser la popularité du soccer et sans doute attirer quelques équipes qui vont vouloir faire leur camp d’entraînement ici au Canada atlantique», affirme-t-il.

La date butoir pour les candidatures est prévue pour la fin août 2017 et pour le moment, aucun autre pays n’a démontré de l’intérêt pour le plus gros événement planétaire après les Jeux olympiques.

«Ça augure vraiment bien parce qu’on parle de trois grands pays avec des bonnes structures au niveau des communications, de l’hébergement ou de logistique. Les États-Unis et le Mexique ont déjà accueilli la Coupe du monde masculine, donc ils ont déjà de l’expertise.»