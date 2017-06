Une 2e traversée de la baie des Chaleurs cet été en baleinière

On ne traversera peut-être pas la baie des Chaleurs à la nage cet été, mais on le fera par contre à la rame.

Une seconde traversée en baleinière sera proposée cet été entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, cette fois entre les municipalités de Charlo et de Carleton-sur-Mer (Gaspésie).

Cette formule existe depuis maintenant 50 ans entre Petit-Rocher et Bonaventure (dans le cadre du Festival des rameurs). Mais puisque la municipalité de Carleton-sur-Mer célèbre son 250e anniversaire cette année, un citoyen de l’endroit, Louis Bujold, a pensé organiser une compétition similaire, quoique plus courte en terme de distance.

«On parle d’environ 17 km, soit près de la moitié que celle de Petit-Rocher et de Bonaventure», explique M. Bujold.

Les baleinières utilisées pour ce type de courses sont des embarcations particulières. Construites en bois, elles mesurent au maximum 22 pieds et doivent compter un équipage de quatre rameurs et un capitaine (avionneur).

Les baleinières n’étant pas très répandues, M. Bujold mise donc beaucoup sur la participation des équipes qui seront du départ du Festival des Rameurs.

«Il n’y a pas beaucoup d’équipes (environ une vingtaine), et pas beaucoup de courses du genre non plus auxquelles elles peuvent prendre part. Lorsque j’ai mentionné l’idée à ceux qui pratiquent ce sport dans la région, tout le monde semblait emballé puisque ça représentait une seconde occasion pour eux de faire une traversée après celle du Festival des rameurs. Ils ne voyaient pas cela comme une compétition au festival, mais bien une seconde étape, une autre chance de faire la course durant l’été», indique M. Bujold, qui s’attend du coup à une bonne représentation acadienne lors de la course.

Selon M. Bujold, la traversée pourrait bien devenir un événement annuel.

«On pourrait alterner les départs et les arrivées d’une municipalité à l’autre. Et puisque la distance est raisonnable, on pourrait également ajouter des catégories, comme le kayak de mer par exemple. Selon moi, il y a un beau potentiel de croissance», ajoute-t-il.

Avec l’abandon cette année de la traversée (à la nage) de la baie des Chaleurs entre Charlo et Miguasha – compétition qui aura lieu, mais par l’entremise d’un système de bouées – le maire de Charlo, Denis McIntyre se réjouit de cette initiative citoyenne.

«C’est vraiment intéressant comme suggestion. On est très ouvert à l’idée, surtout que ça ramène sur la scène cette collaboration entre nos deux provinces, un aspect que l’on aimait bien avec la traversée à la nage», indique-t-il.

La course aura lieu le 12 août. Le départ se fera à partir de Charlo alors que l’arrivée sera à Carleton-sur-Mer. Des bourses de 500$, 300$, et 200$ seront remises à la suite de la compétition, tant chez les femmes que chez les hommes. Les personnes intéressées ont jusqu’au 20 juillet pour s’inscrire. Elles peuvent le faire en contactant M. Bujold au (418) 364-3204.

Un 250e anniversaire aux accents acadiens à Carleton-sur-Mer

La Ville de Carleton-sur-Mer en Gaspésie célèbre cette année son 250e anniversaire de fondation. Et ces célébrations ne se font pas sans un clin d’œil obligé aux racines acadiennes de cette communauté de la Baie des Chaleurs.

La référence à l’Acadie est bien simple puisque comme plusieurs autres communautés longeant la côte gaspésienne – notamment Bonaventure –, Carleton-sur-Mer a été fondé par des Acadiens de Petite-Rochelle (près de Pointe-à-la-Croix de nos jours), ce village de réfugiés ayant fui la déportation et qui fut incendié par les Britanniques en 1760. Ces Acadiens avaient pris initialement la direction de la baie des Chaleurs afin de fuir la déportation.

Les premières familles acadiennes de Carleton se sont implantées en 1767 sur le rivage d’un lieu nommé Tracadigash (Tracadièche) par les Micmacs.

«Les familles fondatrices de Carleton-sur-Mer sont de souches acadiennes. C’est donc important d’organiser des activités en conséquence et l’Acadie sera bien présente dans la programmation», explique Catherine Miousse, coordonnatrice des célébrations du 250e de Carleton-sur-Mer.

La présence acadienne sera soulignée à l’intérieur de capsules historiques. À la mi-octobre on entend également installer un monument de l’Odyssée acadienne à l’intérieur du Parc des citoyens.

Lancée en décembre, la programmation des célébrations du 250e anniversaire compte quelque 150 activités réparties tout au long de l’année, et ce, dans de nombreux domaines (arts, sport, patrimoine, etc.). Parmi les événements à surveiller au cours de l’été, notons le passage des Grands Voiliers (7 au 9 juillet), l’enregistrement d’un épisode de La petite séduction (9 au 11 juillet) et la série de spectacles Au sommet du 250e (4 au 6 août) qui met en vedette plusieurs artistes dont Kevin Parent et Robert Charlebois. La fête patronale de l’Acadie ne sera pas mise de côté et sera aussi soulignée.