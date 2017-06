Nathaniel Couture enchaîne les exploits sportifs

Nathaniel Couture est sans contredit un athlète d’exception. Depuis le début de sa saison de course, l’Acadien a remporté deux ultramarathons, en plus d’avoir participé au prestigieux Marathon de Boston. Le plus impressionnant dans cette histoire est que ces performances ont eu lieu en l’espace de seulement trois mois.

«Présentement, ça va très bien. Je suis en voie de connaître ma meilleure saison en carrière. Je suis en pleine confiance», a-t-il révélé.

Le 10 juin, il a obtenu sa première victoire de 2017 lors de l’épreuve de 82,5 kilomètres du Wascally Wabbit, tenue en Nouvelle-Écosse. Il s’agissait de son cinquième titre en autant de participations à cet évènement.

«Je connais toujours de bonnes performances lors de cette course. Cette année, le parcours était particulièrement difficile, mais j’ai très bien géré mon énergie. Il s’agissait d’un circuit à trois tours et je souhaitais obtenir un chrono semblable lors de chacune de mes boucles. J’ai été en mesure d’atteindre cet objectif et de terminer la course en force. Aussi, je suis satisfait d’avoir été en mesure de ne pas ralentir ma cadence, considérant qu’il n’y avait aucun poursuivant près de moi.»

Sept jours plus tard, il signait son deuxième titre en Gaspésie, au Québec, lors du Gaspesia 100. Durant cette épreuve, Nathaniel Couture a eu à composer avec la fatigue, mais aussi avec des adversaires plus féroces qui avaient comme objectifs de terminer le parcours de 53 kilomètres plus rapidement que lui.

«J’ai eu des problèmes en fin de course, puisque je n’avais pas eu la chance de pleinement récupérer de ma course en Nouvelle-Écosse. Toutefois, j’ai eu un très bon départ qui m’a permis de me séparer des quarante participants. J’ai ensuite maintenu mon avance jusqu’au fil d’arrivée. Je suis très fier d’avoir mérité la première place en dépit de mon état physique.»

Selon le principal intéressé, son succès est avant tout attribuable à un changement dans sa méthode d’entraînement.

«Pendant un certain temps, je me suis surentraîné. Je croyais que ma méthode était efficace, mais je faisais fausse route. Je faisais plutôt des dommages à mes muscles et mes ligaments et j’arrivais épuisé à mes courses. Depuis environ deux ans, je tente de diminuer ma charge d’entraînement et de mieux le structurer. Aussi, je m’entraine avec des athlètes plus rapides que moi, ce qui m’incite à me dépasser tous les jours.»

«Mes résultats sont meilleurs et je m’entraîne moins. Il y a quelques années, je pouvais courir 280 kilomètres par semaine. Je commence à vieillir, alors je dois être plus intelligent lors de mes préparations. Présentement, une semaine typique consiste à courir entre 90 et 120 kilomètres. De cette façon, je suis davantage en forme lorsque je débute et termine une compétition», a-t-il ajouté.

La course principale de l’été pour Nathaniel Couture aura lieu au Colorado, le 9 septembre. Ce parcours de 160 kilomètres s’annonce ardu, considérant qu’il devra composer avec l’altitude et un dénivelé important.

«Je n’ai jamais fait le parcours, mais j’aimerais être compétitif. Mon objectif est de terminer parmi les cinq premiers, mais je ne me fais pas trop d’attente, puisqu’il est difficile de se préparer en conséquence ici au Nouveau-Brunswick. À Fredericton, il n’y a pas de montagne ou de parcours en altitude, alors je vais faire de mon mieux et espérer obtenir un bon résultat.»