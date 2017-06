Jeux de l’Acadie – Le Prix de l’Amitié au sommet de la liste du Sud-Est

La délégation du Sud-Est a encore un goût amer dans la bouche lorsqu’elle songe aux derniers Jeux de l’Acadie présentés à Caraquet en 2016. Premièrement, elle a eu à céder son trône après plus de sept ans de domination au tableau des médailles. En plus, les Gris n’ont jamais été en mesure de remporter le fameux Prix de l’Amitié en 37 ans.

Cette année, le Sud-Est compte bien retrouver sa place au sommet du classement sportif. Toutefois, Monique Bourque, chef de mission, assure que l’objectif principal demeure l’obtention du Prix de l’Amitié.

«Il s’agit toujours de l’objectif qui se trouve au sommet de notre liste. Qu’on l’obtienne ou non, ça ne nous empêche pas d’être de bons gagnants et, surtout, de bons perdants. Nous souhaitons avant tout que nos jeunes athlètes vivent les Jeux à plein et qu’ils soient en mesure de tisser des liens d’amitié avec d’autres participants.»

La chef de mission a du mal à cibler les raisons qui expliquent leur insuccès à ce niveau.

«C’est difficile à dire. C’est certain qu’il y a des hypothèses, mais il semble que nous ne sommes jamais les heureux élus. Nous acceptons la décision chaque année et nous tentons de le remporter l’année suivante. Je suis persuadée que nous allons enfin mettre la main sur ce prix sous peu.»

Quant aux performances sur le terrain, elle demeure prudente lorsqu’il est question de pronostics.

«Je ne connais pas toutes les formations, alors il est difficile d’anticiper les résultats à l’avance. Toutefois, j’ai eu la chance de voir de très belles performances lors des jeux régionaux. Je crois que nous serons bien représentés, mais on ne peut jamais prévoir ce qui va arriver lors des finales.»

Elle a cependant des attentes élevées pour quelques équipes qui seront de retour cette année après avoir offert de belles performances l’an dernier.

«Notre formation de soccer masculin a obtenu une médaille de bronze en 2016 et elle devrait encore une fois être dans la course pour l’or. L’équipe de volleyball masculin revient aussi et nous croyons que ce groupe sera très performant. J’aime aussi les chances de l’équipe de mini-handball mixte qui fait toujours bonne figure durant ce tournoi.»

Certains athlètes en particulier seront aussi à surveiller lors de cette semaine de compétition.

«Chloe Delaquis sera de retour en badminton et elle devrait être dominante. Mylène Ferguson devrait aussi bien performer en athlétisme chez les 14-15 ans après avoir obtenu une médaille d’argent en saut en longueur à Caraquet. J’ai aussi eu l’occasion de voir le coureur Anthony Cormier-Losier qui devrait attirer l’attention chez les 12-13 ans.»

La délégation du Sud-Est comprendra 145 athlètes à Fredericton.

Le Sud-Est en 2016

Médailles – 16 or, 15 argent et 8 bronze

Soccer masculin – 3e

Vélo de montagne – 2e

Voix des groupes – 3e

Volleyball masculin – 6e

Mini-handball mixte – 4e

Athlétisme 14-15 ans – 1er

Athlétisme para – 1er

Badminton – 1er

Soccer féminin – 1er

Frisbee ultime – 1er

Volleyball féminin – 1er

Le Sud-Est a remporté six des 13 bannières à Caraquet.

Un grand retour pour l’école de Grande-Digue

Les jeunes joueuses de l’équipe de soccer de l’école de Grande-Digue ont causé toute une surprise lorsqu’elles ont réussi à obtenir un laissez-passer pour les Jeux de l’Acadie de Fredericton.

En effet, après une absence de plus de 20 ans, cette formation a réalisé l’impossible en défaisant coup sur coup les deux puissances de la région, soit l’école Le Mascaret de Moncton et le Carrefour de l’Acadie de Dieppe lors des Jeux régionaux.

L’entraîneur de l’équipe, Marc Dupuis, croit qu’il possède entre ses mains une équipe très spéciale.

«Au début de la saison régulière, on ne savait pas si on allait remporter un seul match, surtout contre les grosses écoles, tels que Le Mascaret et le Carrefour de l’Acadie. Je crois que notre succès est avant tout attribuable aux parents qui ont encouragé nos filles tout au long de l’année. Notre esprit d’équipe est aussi sensationnel. Les filles n’hésitent pas à se supporter et à s’encourager. On pourrait certainement faire un film sur notre parcours, tellement il a été exceptionnel», a-t-il indiqué.

Le plus impressionnant dans cette histoire est que l’entraîneur a eu du mal à trouver assez de joueuses pour former une équipe en début de saison.

«Afin d’être admissible aux Jeux de l’Acadie, il faut avoir un minimum de 14 athlètes. Je n’avais pas assez de joueuses pour former une équipe lors du camp d’entraînement, alors j’ai inséré des filles plus jeunes dans mon alignement. J’ai donc quatre élèves de 5e année et une de 6e année au sein de mon groupe, ce qui est très rare.»

Cette problématique fait contraste avec la situation de la plupart des autres écoles de la région.

«À notre école, nous avons seulement une classe de 5e, de 6e et de 8e année. Notre bassin de joueuses est donc très petit comparé aux autres grosses écoles de la région qui ont sept ou huit classes par année scolaire.»

Quant aux attentes du pilote de la formation à Fredericton, il croit que son équipe pourra surprendre bien des spectateurs.

«L’objectif principal est d’avoir du plaisir, puisqu’il s’agira de notre première année d’expérience. Toutefois, je crois que nous avons une formation qui a le potentiel de remporter les grands honneurs. Nous souhaitons bien représenter notre petite communauté et ramener une bannière à notre école.»