Jeux de l’Acadie – Le Restigouche sera à surveiller dans les sports par équipe

Depuis quelques années, les délégations de Kent et du Sud-Est semblent retenir toute l’attention aux Jeux de l’Acadie grâce à leurs impressionnantes récoltes de médailles. Certaines délégations sont donc reléguées loin des projecteurs, même si elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu à leur façon.

C’est notamment le cas du Restigouche, qui a fait belle figure l’an dernier avec rien de moins que cinq bannières d’esprit sportif et plusieurs belles surprises au niveau des résultats. Encore une fois cette année, elle devrait connaître un succès considérable lors de la 38e finale des jeux à Fredericton.

La chef de mission, Annie Cormier, croit que ses athlètes seront en mesure d’amasser sensiblement le même nombre de médailles que l’an dernier.

«À Caraquet, nous avons obtenu douze médailles et nous souhaitons au minimum égaler ce résultat à Fredericton. Notre force en 2016 était sans contredit l’athlétisme (neuf médailles), cependant je m’attends à ce que ce soit plus difficile de ce côté en 2017. Toutefois, nous allons compenser ces pertes avec nos sports de compétitions en équipe où nous serons très compétitifs», a-t-elle indiqué.

L’équipe de l’école La Mosaïque du Nord de Balmoral représentera le Restigouche en improvisation avec, comme entraîneur, Vincent Leclair (au centre, à l’arrière). – Gracieuseté

Selon elle, les formations de soccer masculin et féminin pourraient causer des surprises et obtenir une place sur le podium. Également, elle a de grandes attentes pour les deux équipes de volleyball qui devraient aspirer aux grands honneurs.

«Dans le cas de ces quatre formations, elles avaient un bon noyau de jeunes joueurs l’an dernier et ceux-ci seront pour la plupart de retour pour une deuxième année. Ils auront plus d’expérience et cela constitue un facteur important à considérer.»

Il sera aussi intéressant de surveiller Justin Post en badminton. Le jeune Acadien sera l’homme à battre cette année, puisqu’il est présentement le champion provincial dans cette discipline.

Même si le Restigouche ne possède pas un bassin d’athlètes aussi important que certaines délégations, Annie Cormier juge que sa région a fait un énorme progrès depuis les dernières années en termes de performance.

«Auparavant, nous étions considérés comme une petite délégation qui était plus ou moins prise au sérieux. Je crois que nous avons prouvé dans les dernières années que nous étions en mesure d’être dangereux. Nous sommes tout de même une petite région, comparativement à des délégations telles que Kent et le Sud-Est, mais je crois qu’on arrive à offrir une bonne opposition toutes les années.»

«Je considère que nous ne sommes plus en période de transition. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis les trois ou quatre dernières années au niveau de nos programmations sportives et les résultats se font sentir», a-t-elle ajouté.

La délégation de 156 athlètes compte aussi maintenir son niveau d’excellence au niveau de l’esprit sportif, qui est devenu sa marque de commerce au fil des années, à Fredericton.

«Nous allons certainement mettre l’accent une fois de plus sur cet aspect de la compétition. J’ai toujours dit que nous avions de bons jeunes dans le Nord et je crois que les bannières obtenues au cours des dernières années le confirment. Bien entendu, il est important de livrer de bonnes performances sportives, mais il faut aussi considérer l’importance des rencontres et de l’expérience générale que nos jeunes vivent durant cette semaine. S’ils sont en mesure de trouver un bon équilibre entre leur performance et les relations avec les autres équipes, ils vont obtenir de bons résultats», a-t-elle indiqué.

Le Restigouche en 2016

Médailles – 2 or, 3 argent et 7 bronze

Athlétisme 12-13 ans – Prix de l’esprit sportif

Soccer masculin – 7e

Vélo de montagne – 7e

Improvisation – 2e

Volleyball masculin – 4e

Mini-handball mixte – 1er

Athlétisme 14-15 ans – Prix de l’esprit sportif

Athlétisme para – Prix de l’esprit sportif

Badminton mixte – 7e, Prix de l’esprit sportif

Soccer féminin – 5e

Frisbee ultime – 4e

Volleyball féminin – 5e, Prix de l’esprit sportif

Prix de l’Amitié pour une troisième année consécutive