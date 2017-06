Lee Roy tient son bout au demi-Ironman du Mont-Tremblant

Lee Roy est prêt pour les professionnels! Même si l’Acadien âgé de 35 ans n’a pas encore pris de décision quant à son avenir, les chiffres ne mentent pas. Avec une 18e position au classement général lors du demi-Ironman présenté dimanche au Mont-Tremblant, l’athlète de Beresford a montré qu’il peut tenir son bout face aux meilleurs de sa discipline.

En plus de cette belle 18e place (sur plus de 3000 athlètes), Roy a remporté la médaille d’argent dans son groupe d’âge (35 à 39 ans) avec son chrono de 4h15h48s, à 88 secondes du gagnant Jerome Bresson.

«Je suis vraiment satisfait avec mon résultat. J’ai quand même battu plusieurs professionnels. Je suis vraiment content avec ça, mentionne-t-il. Moi, je dois travailler toute la semaine, à faire du 9 à 5 dans une shop de soudure. Je n’ai pas la vie facile comme eux», a commenté l’athlète qui a cédé plus de 29 minutes au grand gagnant de l’épreuve, Lionel Sanders (3h46mo4s).

L’Acadien affirme s’être éclaté dans le décor enchanteur des Laurentides. Mais il n’était pas là pour faire du tourisme et apprécier la beauté des paysages.

«Je visais un chrono de 4h15m avant la course. Je peux donc dire que j’ai eu une bonne journée. Je suis content. Le temps était nuageux pendant la nage et le vélo, mais le soleil est sorti pour la course. C’était des conditions parfaites», raconte-t-il.

«J’ai eu une bonne nage. Mon temps (30m24s) était un de mes meilleurs en demi-Ironman. J’ai fait 2h20m05s sur le vélo, mais je me suis retenu un peu. J’ai joué de prudence pour m’assurer que j’avais encore de bonnes jambes pour la course. Ça m’est arrivé une couple de fois d’en faire trop sur le vélo et j’avais souffert un peu à la course.»

À la lumière de son résultat, il semble clair que l’athlète acadien a tout ce qu’il faut pour tenir son bout au niveau professionnel. Il s’est d’ailleurs permis d’en surpasser plusieurs dimanche.

«Je me doutais que j’allais pouvoir en battre plusieurs parce que je sais que je suis rendu là moi aussi. Je pourrais certainement me débrouiller si je faisais compétition au niveau professionnel. J’y pense sérieusement. Je vais prendre ma décision à l’automne.»

Comme son épouse a déjà donné son appui au projet, la recherche de commanditaires et son horaire de travail demeurent les obstacles principaux.

«J’ai déjà une couple de commanditaires, mais ça m’en prendrait quelque gros pour m’aider à payer les voyages. Ça ne me dérangerait pas de continuer à travailler, mais c’est sûr que j’aurais besoin d’un peu d’aide au niveau financier», avance-t-il.

Et pour sabrer un peu dans les dépenses, il est prêt à se concentrer sur le Canada et les États-Unis.

«Je ferais peut-être six ou sept épreuves par année. Tu ne peux pas courir comme tu veux. Tu dois quand même prendre le temps de récupérer. C’est un sport assez exigeant, fait-il remarquer. Il y a quand même plusieurs épreuves de type Ironman au Canada. Ça coûterait moins cher de voyages. Ce n’est jamais facile de voyager avec un vélo. Tu as souvent de la misère aux douanes. Ils fouillent dans tes affaires et tout ça.»

Sa décision n’est peut-être pas encore tout à fait prise, mais on sent que la passion de son sport brûle en lui.

«J’ai 35 ans. J’ai peur d’arriver à 50 ans et me dire que j’aurais dû le faire. Si je dois le faire, c’est maintenant. On a seulement une vie à vivre.»