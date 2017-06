Titan: Antoine Morand n’a pu retenir des larmes de joie

«Quand j’ai entendu “From Bathurst, Antoine Morand”, je n’ai pas pu me retenir. Les larmes ont coulé.»

Le patineur âgé de 18 ans a vécu les plus beaux moments de sa jeune carrière, samedi à Chicago, quand il est devenu le choix de deuxième tour (60e) des Ducks d’Anaheim.

Et comble de bonheur, l’attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst se retrouve dans la même organisation que son grand ami Maxime Comtois, des Tigres de Victoriaville, repêché 10 rangs avant lui.

«C’est incroyable. Je ne m’attendais pas à ça. Je me retrouve en plus avec mon chum chez les Ducks. Ce fut un super beau moment et j’ai essayé d’en profiter au maximum», souligne-t-il, encore un peu sous le choc.

Antoine Morand reçoit un baiser sur la joue de sa maman, quelques secondes après avoir été sélectionné par les Ducks d’Anaheim à la fin du deuxième tour, samedi matin. – Associated Press: Nam Y. Huh

«On joue ensemble depuis qu’on est bantam. J’avais vu qu’il a été choisi un peu avant moi, mais il restait un autre choix de deuxième ronde à Anaheim. J’espérais qu’ils me choisissent aussi», ajoute-t-il.

Comtois et Morand, deux amis de longue date, séparés par leur cheminement de hockeyeur junior après avoir évolué ensemble à Châteauguay, ne pouvaient cacher leur bonheur de revêtir le même chandail noir des Ducks.

Comtois, un ailier droit des Tigres de Victoriaville, avait commencé à livrer ses réactions aux journalistes lorsqu’il a partagé sa joie face à la sélection de Morand.

«C’est exceptionnel! Je viens tout juste de l’apprendre. Ça fait deux ans qu’on ne joue plus ensemble, et de le retrouver, c’est incroyable. Je suis tellement content. C’est rare que tu aies la chance de vivre tous ces moments avec ton meilleur ami. Peut-être allons-nous retourner sur la même ligne et montrer qu’on forme un bon duo.»

Morand a aussi pu vivre ce moment unique avec une bonne partie de sa famille, qui avait fait le voyage jusqu’en Illinois pour ne rien manquer.

«Il y avait beaucoup de monde de ma famille qui était là avec moi. Tout le monde était super heureux. C’est un mariage parfait avec Anaheim. C’est une très belle ville et une bonne organisation», mentionne également celui qui a présenté une fiche de 28-46=74 en 67 rencontres en 2016-2017 chez le Titan.

«Les Ducks sont reconnus pour bien prendre soin de leurs jeunes et de les développer comme il faut. Je suis très excité de commencer ma carrière avec eux.»

Malgré toutes ces belles émotions, le patineur québécois dit réaliser que le travail ne fait que commencer pour lui. Il a tout de même de belles ambitions.

«Je veux leur prouver au camp des recrues qu’ils ont bien fait de me choisir et qu’éventuellement je pourrais faire partie de leur équipe», raconte-t-il avec enthousiasme.

Peut-il rêver à un poste avec le grand club dès septembre? Antoine Morand est réaliste.

«C’est sûr que c’est très difficile de faire sa place dès la première année. Il y en a très peu qui le font dans tout le repêchage. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver», avance-t-il.

«Je ne me fais pas d’attentes. Je veux juste aller là, faire une bonne impression et donner tout ce que j’ai. Si un miracle arrive et que je commence la saison à Anaheim, je prendrai ma place et ce sera incroyable. Mais je me concentre surtout pour continuer de m’améliorer pour éventuellement jouer dans la LNH.»

Et si les choses ne se déroulent pas comme il le souhaite au camp des recrues des Ducks, quel genre d’Antoine Morand va revenir en Acadie?

«Ce sera un Antoine Morand avec beaucoup de confiance, déterminé à revenir à Bathurst et aller chercher un championnat. Je pense que nous allons avoir une très bonne équipe la saison prochaine et je veux aller chercher cette coupe-là (la Coupe du Président).»

– Avec des extraits de La Presse canadienne