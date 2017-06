Champ de Rêves: des sourires et des larmes de joie à Moncton

Brent Daborn semblait s’amuser comme un petit fou à contourner les sentiers de son tout nouveau terrain de baseball.

En contournant le troisième but à bord de son fauteuil roulant, le jeune homme âgé de 21 ans a lancé un regard vers sa mère qui avait les larmes aux yeux. Un petit moment de bonheur qui résume bien ce qu’ont vécu des dizaines de jeunes et leurs parents, lundi matin à Moncton.

Le rêve est devenu réalité sur le coup de 11h, alors que plusieurs dizaines d’invités ont inauguré le terrain de baseball Champ de Rêves. Ce terrain situé au CN Sportplexe est le seul terrain du genre au Canada atlantique.

Plusieurs joueurs des Fisher Cats de Moncton, une formation de niveau senior, étaient également sur place pour cette journée spéciale.

Tout le gratin politique a aussi participé à la fête.

«J’aimerais saluer les parents et les bénévoles qui ont fait avancer ce projet depuis plusieurs années et qui ont travaillé sans relâche pour que ce projet se réalise», a souligné la mairesse Dawn Arnold.

«Nous cherchons à être une ville inclusive et accueillante, et la création de ce nouveau terrain fera en sorte que le baseball devienne un sport accessible à tous», ajoute-t-elle.

La coordonnatrice du programme Champ de Rêves, Charline Allain Godin, vivait aussi toutes sortes d’émotions.

«Ce terrain ranime chez ces jeunes leur joie et leur sentiment de liberté. Voir leur sourire est la plus belle des récompenses», affirme-t-elle.

Des émotions que partageait Brent Daborn.

«Moi et mes coéquipiers avons attendu très longtemps pour avoir ce terrain», mentionne le farouche partisan des Wildcats.

«C’est tellement incroyable et nous avons tous très hâte de jouer notre première partie (le 3 juillet). J’adore faire du sport et ce Champ de Rêves m’en donne la chance. Je ne pourrai jamais assez remercier Pat et Charline Godin pour avoir fait de ce terrain une réalité.»

Le premier ministre Brian Gallant a également salué l’initiative mise de l’avant par le groupe de bénévoles.

«Grâce au travail remarquable de nombreuses personnes, le Champ de Rêves n’est plus seulement qu’un rêve. Ce projet étant maintenant achevé, les enfants ayant différentes capacités peuvent réaliser leur rêve de jouer au baseball», souligne-t-il.

Les installations comprennent un avant-champ en gazon artificiel, des abris accessibles et des gradins spacieux. On a également apporté des améliorations au stationnement, qui comprend maintenant une aire de débarquement près du terrain ainsi qu’un sentier pavé qui relie le terrain aux toilettes.

Le gouvernement provincial, par l’entremise de la Société de développement régional, la Ville de Moncton et le programme de baseball Champs de Rêves de la grande région de Moncton ont investi chacun 167 000$ dans le projet.

La Fondation pour enfants le Choix du Président a contribué 165 000$ au programme, alors que la Jays Care Foundation, des Blue Jays de Toronto, a fourni la somme de 125 000$.

Atlantic Superstore et Pita Pit ont aussi fait leur part avec des dons de 10 000$ chacun.