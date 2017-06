Jeux de l’Acadie – Kent a la mission de répéter les succès de 2016

S’il y a une délégation qui a fait écarquiller bien des yeux l’an dernier lors de la finale des Jeux de l’Acadie présentée à Caraquet, c’est bien celle de Kent. En effet, leur récolte de 40 médailles leur a permis de réaliser l’impossible et de détrôner le puissant Sud-Est, champion lors des sept finales précédentes.

Les jeunes athlètes de cette région qui se présenteront à Fredericton du 28 juin au 2 juillet auront donc le mandat de répéter l’exploit de 2016. La chef de mission de cette délégation, Brigitte Daigle, croit que tout est possible, même si la tâche s’annonce ardue.

«Au cours des dernières années, nous avons obtenu de très bons résultats dans une grande variété d’épreuves. Je crois qu’il est toutefois difficile de faire des prédictions cette année, puisque nous n’avons pas eu l’occasion de voir les participants des autres délégations. En 2016, nos performances étaient exceptionnelles et nous n’avions jamais connu un succès de cette ampleur. Cependant, nous présenterons encore une fois des équipes et des athlètes assez forts qui auront l’occasion de remporter plusieurs médailles. Alors tout est possible», a-t-elle révélé.

L’an dernier, la vache à lait de cette délégation était l’athlétisme. À eux seuls, les spécialistes de piste et pelouse ont remporté un impressionnant total de 14 médailles d’or, 9 d’argent et 12 de bronze. L’équipe de Kent devrait être encore une fois dominante à Fredericton, puisque plusieurs athlètes de premier plan seront de retour.

La formation pourra notamment compter sur les retours de Justin Leblanc (une médaille d’or et une d’argent en 2016), Alexy Maillet (deux d’argent) et Emily Doucet (deux or) qui feront le saut dans la catégorie 14-15 ans cette année, après avoir dominé chez les 12-13 ans. Pour sa part, Vickie Albert sera de nouveau en compétition chez les 14-15 ans et elle tentera de répéter ses exploits de 2016, alors qu’elle avait remporté une médaille d’or en saut en longueur, ainsi qu’une médaille d’argent à la course du 300 m.

Brigitte Daigle assure toutefois que la première position au classement des médailles n’est pas le seul objectif de la délégation. En effet, Kent n’a pas obtenu de bannière de l’esprit sportif l’an dernier et ce groupe compte bien rectifier le tir cette année.

«Nous tentons constamment d’en faire la promotion au cours de nos réunions avec les athlètes et les entraîneurs. Nous avons le désir de faire comprendre aux jeunes qu’il est important de maintenir une bonne attitude autant au travers la défaite que dans la victoire. Nous souhaitons aussi être dans la course pour remporter le prix de l’Amitié, puisque nous ne l’avons pas gagné depuis un certain temps.»

Dans les autres sports, les attentes seront élevées en frisbee ultime, puisque la formation, qui sera représentée pour une troisième année d’affilié par l’école Clément-Cormier de Bouctouche, possède plusieurs joueurs qui seront de retour après avoir obtenu la médaille d’argent à Caraquet. Aussi, Brigitte Daigle s’attend à de bonnes performances de l’équipe de mini-handball mixte qui a été dominante lors des jeux régionaux.

Kent en 2016

Médailles – 14 or, 12 argent et 14 de bronze

Athlétisme 12-13 ans – 1er

Soccer masculin – 2e

Vélo de montagne – 3e

Volleyball masculin – 5e

Mini-handball mixte – 2e

Badminton – 5e

Soccer féminin – 6e

Frisbee ultime – 2e

Volleyball féminin – 6e

