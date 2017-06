Jeux de l’Acadie – Le vélo de montagne va mener Madawaska-Victoria

Menée par son équipe de vélo de montagne, Madawaska-Victoria souhaite répéter sa troisième position au chapitre des médailles cet été aux Jeux de l’Acadie.

Avant la dernière finale des Jeux de l’Acadie, la chef de mission de Madawaska-Victoria, Martine Dufour, avait affirmé que la délégation avait comme objectif de demeurer dans le top 4 du classement des médailles. Les Brayons ont livré la marchandise: avec leurs 21 médailles (8 or, 8 argent et 5 bronze), ils étaient troisièmes parmi les neuf délégations participantes. Cette année, la délégation vise tout aussi haut.

«On aimerait ça de demeurer en troisième ou en quatrième. C’est certain qu’on voudrait tous prendre la première position, mais on est réaliste aussi. Avec le fait que le nombre d’élèves dans les écoles diminue, on perd des athlètes chaque année. La troisième position, c’est un objectif réalisable.»

La vache à lait de Madawaska-Victoria est le vélo de montagne. Depuis l’ajout de l’épreuve aux Jeux de l’Acadie, en 2015, la délégation du Nord-Ouest a été largement dominante. L’an dernier, les coureurs au maillot vert forêt ont gagné 11 des 15 médailles décernées dans l’épreuve.

Cet été, les cyclistes de Mad-Vic seront menés par la vétérane Alexa Chassé, qui a gagné deux médailles d’argent dans les courses individuelles en 2016. Elle guidera notamment les recrues Dominic Aucoin et Samuel Bossé.

La victoire n’est cependant pas assurée à la 37e finale des Jeux de l’Acadie. Mme Dufour croit que le Sud-Est donnera à ses athlètes du fil à retordre.

«Au vélo, on espère de faire bonne figure, mais on sait que ça va être une belle rivalité avec le Sud-Est. L’an dernier on était pas mal dominant, mais on sait que le Sud-Est s’est vraiment amélioré.»

Madawaska-Victoria a aussi fait bonne figure au volleyball masculin l’an dernier, remportant la médaille d’argent. L’équipe qui représentera la délégation à Fredericton sera cependant un peu moins expérimentée que celle qui s’était rendue à Caraquet l’an dernier.

Mme Dufour ajoute que sa délégation a une «très très bonne équipe» de badminton cette année, qui comprend notamment le talentueux Cédric Caron. Après avoir gagné la médaille de bronze en 2016, la troupe pourrait monter encore plus haut sur le podium à Fredericton.

Madawaska-Victoria pourrait aussi se démarquer en improvisation. Plusieurs membres de l’équipe qui a représenté la délégation en 2016 seront de retour cette année.

Mad-Vic tentera de se démarquer au niveau des bannières de l’esprit sportif. Après avoir remporté une seule bannière l’an dernier, soit celle en frisbee ultime, Mme Dufour espère que ses jeunes en ramèneront deux ou trois à l’Acadie des terres et des forêts, en 2017.

«Souvent, quand tu montes dans le classement des médailles, tu descends un peu dans les bannières de l’esprit sportif. Cette année, ça serait plaisant d’aller en chercher plus qu’une.»

Au total, 136 athlètes et 37 accompagnateurs représenteront Madawaska-Victoria à Fredericton, la semaine prochaine.

Madawaska-Victoria en 2016

Médailles – 8 or, 8 argent et 5 de bronze.

Soccer masculin – 6e

Vélo de montagne – 1er

Volleyball masculin – 2e

Mini-handball mixte – 5e

Badminton – 3e

Soccer féminin – 4e

Frisbee ultime – 7e, Prix de l’esprit sportif

Volleyball féminin – 4e

Madawaska-Victoria a remporté les deux premières bannières décernées en vélo de montagne.