Jérémie Breau: un potentiel illimité en karaté à seulement 11 ans

Jérémie Breau (tenant le trophée) en compagnie de sensei Johnny LeBlanc, de Shokei Matsui (leader de l'organisation international de karaté Kyokushin) et de Stuart Corrigan (chef de branche pour le Canada). - Gracieuseté

Jérémie Breau va se souvenir longtemps de son premier voyage à New York, et pas seulement à cause de sa visite à Central Park, au Trump Tower ou à l’Empire State Building.

Le jeune homme âgé de 11 ans est devenu seulement le deuxième Canadien de l’histoire à remporter une médaille d’or lors du prestigieux All American Open 2017, qui avait lieu la semaine dernière dans la métropole américaine.

L’athlète de Moncton a été le plus fort au kata dans son groupe (junior, poids moyens) à l’occasion du plus important tournoi de karaté kyokushin de la planète.

Celui qui pratique son sport depuis un peu plus de deux ans flottait encore sur un nuage à son retour en Acadie.

«Ce fut vraiment un voyage intéressant. J’ai vraiment aimé le tournoi, raconte-t-il. J’étais super content. Je savais que j’allais avoir un autre trophée pour mettre dans ma chambre. J’en ai déjà 14.»

Breau est devenu une véritable machine de karaté en un temps record.

«J’avais pas mal confiance parce que j’ai gagné la plupart des tournois depuis deux ans», poursuit-il fièrement.

Son entraîneur, sensei Johnny LeBlanc, se dit d’ailleurs estomaqué par ses progrès.

À New York, Jérémie Breau aurait peut-être pu se faufiler jusqu’au podium en combat, mais il s’est finalement incliné devant un adversaire du Japon avant la ronde des médailles.

«Le match était très égal. Il a perdu par décision. C’est un peu politique parfois. Quand on rencontre un Japonais, il faut vraiment gagner clairement», explique sensei LeBlanc.

L’entraîneur a été le tout premier athlète canadien à terminer parmi les six meilleurs (dans la catégorie ouverte) lors de ce rendez-vous planétaire en 2008. Il sait à quel point la compétition est féroce.

«C’est un tournoi très compétitif. Les techniques de Jérémie en kata étaient parfaites», assure-t-il.

«C’est un élève qui travaille très fort. À l’école, son bulletin est rempli de A+. Il vient s’entraîner quatre fois par semaine et il connaît tous les termes japonais du karaté, ajoute-t-il avec une satisfaction évidente. Son niveau de concentration est très élevé en comparaison avec les autres jeunes de son groupe d’âge. C’est un jeune extrêmement intelligent.»

Le karatéka acadien possède de nombreuses qualités physiques qui font de lui une future vedette de son sport, argumente son entraîneur.

«Il est flexible et il a un très bon équilibre. Sa technique est aussi très solide», indique Johnny LeBlanc.

Une combinaison magique quand l’élève de l’école Champlain, de Moncton, se présente sur le tatami.

«Il n’a pas perdu de match en deux ans et demi. Il gagne tous les tournois. Il a été champion à Calgary (la Coupe Calgary) le 18 mars et il a remporté le titre de meilleur combattant du tournoi», raconte l’entraîneur.

«À Montréal (les championnats de l’Est du Canada), ça fait deux ans de suite qu’il remporte la médaille d’or en combat et en kata. Il gagne aussi toutes les compétitions au Nouveau-Brunswick. Il a au moins une douzaine de trophées depuis deux ans et demi. Il est absolument impossible à arrêter. Je suis très fier de lui. Il pense juste à la première place. C’est un vrai guerrier. Il est vraiment compétitif.»

Selon lui, le potentiel du jeune athlète est pratiquement sans limites. D’ailleurs, il projette l’inscrire à une compétition de niveau international, qui aura lieu à Los Angeles à la fin de janvier 2018.

«On va essayer de le préparer pour ce tournoi-là le mieux possible. S’il termine en première place, je vais l’amener au Japon en juin», annonce Johnny LeBlanc.

«S’il fait bien, je suis sûr qu’il va être invité aux championnats du monde en 2019 à Tokyo», s’empresse-t-il d’ajouter.

Quand on parle d’un potentiel presque illimité…