Jeux de l’Acadie – «Ça s’en vient chaud» avec Chaleur

Portée par l’élan de son Prix d’amélioration gagné à la 37e finale des Jeux de l’Acadie, l’an dernier à Caraquet, la délégation de Chaleur prévoit une autre année de belles performances, cette semaine à Fredericton.

Lors du pep rallye pré-jeux des Rouges, la semaine dernière, la chef de mission avait un message clair pour ses athlètes: soyez compétitifs, mais surtout, vivez pleinement l’expérience des jeux.

«Selon moi, on devrait être compétitif comme les autres années. C’est certain qu’on s’entraîne fort. Pour une petite région, on a quand même de bons athlètes», affirme la femme à la tête de la délégation Chaleur, Sophie Landry.

«Mais c’est sûr que notre objectif est toujours de s’assurer que les athlètes sortent des Jeux de l’Acadie avec une fierté pour la région Chaleur et pour l’Acadie en général. On veut s’assurer de représenter la région de Chaleur comme elle doit être représentée.»

La délégation de Chaleur a une longue tradition de succès au soccer aux Jeux de l’Acadie et la 37e finale n’a pas été une exception. Les Rouges ont volé la vedette au terrain de foot de la polyvalente Louis-Mailloux, raflant la médaille d’or dans la catégorie masculine et l’argent au niveau féminin.

Cette année, les spécialistes du ballon rond du Domaine étudiant de Petit-Rocher (féminin) et de la Place des jeunes de Bathurst (masculin) visent un retour sur le podium.

«On a un bon programme dans la région depuis quelques années. On devrait encore avoir des équipes capables de tenir tête aux meilleures formations de l’Acadie.»

En 2016, la délégation a remporté 18 médailles, dont la médaille d’or d’Amy Poirier, au 800m, celle de Miguel Caron, au 1200m, et celle de Samuel Hachey, au lancer du poids.

Il y a aussi eu, bien sûr, le triplé de Gregory Duguay, qui a monté sur la plus haute marche du podium au 80m, au saut en longueur et au relais 4x100m, chez les 12-13 ans.

À Fredericton, Amy tentera de maintenir sa domination au 800m et d’améliorer sa 5e position de l’an dernier au 1200m. Gregory (saut en longueur) et Samuel (lancer du poids) tenteront de s’affirmer comme des puissances dans leur nouvelle catégorie d’âge, chez les 14-15 ans. Pour sa part, Julien Thibodeau aura la responsabilité de remplir le vide laissé par Miguel Caron, qui a dépassé l’âge d’éligibilité de l’athlétisme aux Jeux.

Chaleur sera représenté pour la première fois cette année dans le volet culturel La Voix des groupes. La troupe de l’école secondaire Népisiguit est nommée les Monocycles. Elle est composée de Samuel Mallet, de Samuel Chiasson, de Pierre-Luc Haché, de Maxime Boudreau et d’Éric Couture.

«Je pense qu’ils ont une bonne chance d’être compétitifs. Ils ont fait plusieurs spectacles devant les parents et les élèves de l’école. On a hâte de voir comment ils vont se débrouiller. Ils jouent un mélange d’un peu de tout. Pour les Jeux, ils ont un mélange de musique francophone moderne avec des incontournables québécois et acadiens.»

La délégation a dévoilé son nouveau logo, la semaine dernière, lors de son pep rallye. Brandissant le slogan «ça s’en vient chaud», les quelque 120 athlètes et 35 accompagnateurs abordent les Jeux de Fredericton avec fierté et solidarité.

«On s’est doté d’un logo afin de nous identifier, nous unir et créer un sentiment d’appartenance à la région.»

Chaleur sera représenté en improvisation par les écoles Carrefour étudiant de Beresford et La Croisée de Robertville. Au mini-handball, les jeunes du Domaine-étudiant de Petit-Rocher porteront le maillot des Rouges. L’école Carrefour étudiant représentera la délégation au volleyball féminin, et des sportifs des écoles de Beresford et Robertville formeront l’équipe de volleyball masculin à la finale des Jeux de l’Acadie.

Au vélo de montagne, l’équipe sera formée de Kassey Arseneau (La Croisée), Jolène Doucet (La Croisée), Benoit Jean (Séjour-Jeunesse, Pointe-Verte) et Sara Ève Blanchard (La Croisée).

Chaleur en 2016

Médailles – 7 or, 7 argent et 4 de bronze

Soccer masculin – 1er

Vélo de montagne – 6e, Prix de l’esprit sportif

Volleyball masculin – 3e

Mini-handball mixte – 3e

Badminton – 6e

Soccer féminin – 2e

Frisbee ultime – 5e

Volleyball féminin – 7e

Chaleur a remporté le Prix de l’amélioration à Caraquet.