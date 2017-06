Jeux de l’Acadie – La Péninsule acadienne prête à donner son «110%»

Le groupe Accent aigû représentera la Péninsule acadienne aux Jeux de l’Acadie dans la Voix des groupes. Dans l’ordre habituel, on peut voir Alexandra Duguay, Aïsha Blanchard et Jasmine Chiasson. - Gracieuseté

La délégation de la Péninsule acadienne veut continuer sur sa lancée après avoir connu des Jeux de l’Acadie exceptionnels en 2016 à Caraquet. En plus de tenter de répéter leurs exploits sportifs, les Jaunes se poseront en prétendants au Prix de l’amitié.

La Péninsule acadienne s’est affirmée comme une puissance lors de la 37e finale des Jeux de l’Acadie.

L’été dernier, la délégation du Nord-Est est montée sur la plus haute marche du podium au volleyball masculin et à la Voix des groupes. Elle a gagné la médaille d’argent au badminton mixte et au volleyball féminin, en plus de terminer en 3e position au frisbee ultime. Ses 19 médailles (5 or, 5 argent, 9 bronze) lui ont valu une quatrième position.

La chef de mission Manon Gosselin est particulièrement fière des trois bannières de l’esprit sportif remporté à Caraquet, soit à la Voix des groupes, au mini-handball mixte et au soccer masculin.

«Notre but est de remporter ces bannières de l’esprit sportif. Il y a le Prix de l’amitié qui nous attend encore. Ça fait depuis 2009 qu’on ne l’a pas eu!», affirme celle qui était chef de mission adjointe l’an dernier.

«Le message à la délégation est très clair: on va aux Jeux pour donner notre 110%, tout en s’amusant, en demeurant dans le respect et en faisant tout pour vivre une expérience super.»

Si la Péninsule acadienne a le potentiel de monter sur le podium au volleyball masculin et féminin, au frisbee ultime et au badminton, sa troupe de la Voix des groupes est carrément favorite pour remporter les grands honneurs.

La délégation a gagné l’épreuve musicale deux années de suite et trois des quatre membres du groupe gagnant de 2016 sont de retour cette année.

Depuis des semaines, le groupe Accent aigû, formé d’Alexandra Duguay (Shippagan), d’Aïsha Blanchard (Caraquet) et de Jasmine Chiasson (Grande-Anse), répète trois fois par semaine, deux heures par session.

Malgré le fait qu’elles ont déjà remporté une médaille d’or à leur nom, elles ne tiennent pas la victoire pour acquis.

«C’est sûr qu’on aimerait gagner, mais on n’arrive pas aux Jeux en étant sûr et certain de gagner. On va faire notre possible, mais on veut s’assurer d’avoir une belle expérience avec nos derniers Jeux», mentionne Alexandra.

«Je me sens quand même assez confortable, mais je me sens aussi un peu stressée. On a hâte, mais on est un peu nerveuses», ajoute celle qui a aussi participé aux Jeux de l’Acadie au soccer, il y a quelques années.

Manon Gosselin souligne que la Péninsule acadienne pourrait aussi être compétitive en athlétisme cette année. Elle mentionne que «l’athlétisme est en pleine expansion dans la Péninsule» et que la délégation a eu une participation importante dans ce volet à sa finale régionale.

Péninsule acadienne en 2016

Médailles – 5 or, 5 argent et 9 de bronze

Soccer masculin – 8e, Prix de l’esprit sportif

Voix des groupes – 1er, Prix de l’esprit sportif

Volleyball masculin – 1er

Mini-handball mixte – 6e, Prix de l’esprit sportif

Badminton – 2e

Soccer féminin – 7e

Frisbee ultime – 3e

Volleyball féminin – 2e

La Péninsule acadienne a remporté les deux bannières de la Voix des groupes