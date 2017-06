Un repêchage inoubliable pour Allain Roy

L’Acadien Allain Roy n’est pas près d’oublier le repêchage de la Ligue nationale de hockey qui avait lieu à Chicago, aux États-Unis, vendredi. En effet, le président et directeur général de RSG Hockey, une agence qui s’occupe de la gestion des intérêts de hockeyeurs, n’a pas attendu bien longtemps avant de voir l’un de ses clients être sélectionné par une équipe du circuit Bettman.

Après plusieurs mois de suspens, son protégé, le Suisse Nico Hischier, est devenu la propriété des Devils du New Jersey qui détenait la première sélection de l’encan de 2017.

«Ce n’est pas toutes les années que nous avons le privilège de retrouver l’espoir le mieux classé au monde au sein de notre agence. J’ai déjà plusieurs années d’expérience et c’est toujours spécial de voir un jeune se faire sélectionner au premier tour, mais c’est encore plus spécial de représenter le tout premier choix», a-t-il révélé.

Jusqu’à la dernière minute, personne ne pouvait prédire qui de Nico Hischier ou de Nolan Patrick allait être sélectionné au premier rang. Finalement, le Suisse semblait mieux cadrer dans la philosophie de la formation de l’État du New Jersey.

«Les deux sont de très bons joueurs qui auraient mérité d’être sélectionnés au premier rang. Je crois toutefois que Nico est un attaquant qui convient mieux aux besoins des Devils. Il possède des habiletés de fabricant de jeu et il est extrêmement dynamique. De plus, il est responsable défensivement, ce qui plaisait aux dirigeants de l’équipe.»

Allain Roy croit qu’il s’agit d’un mariage parfait entre son protégé et la formation du New Jersey. Selon lui, le directeur général du club, Ray Shero, est l’un des meilleurs de sa profession au chapitre du développement des joueurs.

«Avant de se diriger au New Jersey, il a fait partie de l’organisation des Predators de Nashville et des Penguins de Pittsburgh. Les deux équipes se sont retrouvées en finale de la Coupe Stanley cette année et il a joué un rôle important dans l’architecture de ces formations. Nico sera donc entre de bonnes mains et je crois qu’il sera en mesure de bien progresser dans cet environnement.»

Les partisans des Mooseheads d’Halifax seront certainement déçus d’apprendre que les chances de revoir le talentueux attaquant sur la surface du Scotiabank Center l’hiver prochain sont minimes, sinon inexistantes.

«Nico est d’origine suisse, alors il a l’option d’aller jouer dans la ligue professionnelle de ce pays l’an prochain. Évidemment, l’objectif est de percer l’alignement des Devils et d’endosser un rôle important dès la saison prochaine, mais il peut toujours retourner en Suisse s’il connaît un lent départ. La Ligue de hockey junior majeur du Québec est une autre option, mais probablement la troisième sur notre liste pour l’instant.»

Si la séance de repêchage est maintenant chose du passé, le travail de l’agent originaire de Campbellton âgé de 46 ans est loin d’être terminé. Au menu, négociations de contrat et gestion de l’aspect marketing.

«Nous souhaitons avant tout nous entendre sur les termes d’un contrat avant le début du camp d’entraînement. Aussi, nous devons gérer l’aspect marketing en Amérique et en Suisse. Nico reçoit beaucoup d’attention en ce moment dans son pays natal, puisqu’il est le premier joueur à être repêché au premier rang dans l’histoire de la Suisse. Les campagnes publicitaires et les commandites doivent donc être gérées de la bonne façon afin de permettre à notre joueur de rester concentré sur son but premier qui est de percer l’alignement en octobre.»