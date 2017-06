Vladimir Kuznetsov quitte le Titan pour la KHL

Découragé de ne pas entendre son nom au repêchage de la LNH en fin de semaine à Chicago, le Russe Vladimir Kuznetsov a choisi de quitter le Titan d’Acadie-Bathurst afin d’aller tenter sa chance dans la KHL la saison prochaine.

L’attaquant âgé de 19 ans a signé un contrat d’un an avec le Avtomobilist de Yekaterinburg, une formation de la division Kharlamov de la section Est du circuit professionnel russe. Cette équipe a été exclue des séries éliminatoires en terminant au 11e rang de sa section en 2016-2017.

L’auteur de 126 points, dont 55 buts (30 en 2016-2017), en 136 matchs répartis sur deux campagnes dans l’uniforme du Titan a avisé le DG Sylvain Couturier et l’entraîneur-chef Mario Pouliot de sa décision dans les dernières heures.

«Vlad était pas mal découragé de ne pas avoir été sélectionné par une équipe de la LNH pour une deuxième année de suite. Il était convaincu que son nom allait sortir», a expliqué Couturier, quelque peu surpris par le choix du numéro 98 qui a quand même inscrit huit buts en 11 matchs éliminatoires ce printemps.

«Il ne nous avait laissé aucun indice qu’il ne revenait pas avec nous», a-t-il signalé.

Cependant, ce départ ne signifie pas pour autant que le Titan doit maintenant faire une croix sur cet ailier de 6 pieds 2 pouces et de 205 livres. En fait, le DG laisse la porte grande ouverte à son retour pendant la prochaine campagne.

«Tout est encore frais dans sa tête. A-t-il été mal conseillé? Je ne sais pas et je ne connais pas son nouvel agent. De notre côté, nous sommes prêts à le reprendre n’importe quand. On reste en contact. Il n’y a pas eu de chicane, il est parti en bons termes, il nous a remerciés pour ses deux saisons à Bathurst. Il n’y a rien à réparer», indique le DG, qui ajoute que son départ offrira néanmoins l’occasion à un autre joueur de se faire valoir au camp d’entraînement.

«On va laisser retomber la poussière et le temps va arranger les choses. Oui, Vlad était découragé, mais il va peut-être se rendre compte qu’il n’a pas pris la meilleure décision pour sa carrière. Il suffit de prendre l’exemple de German Rebtsov, des Saguenéens de Chicoutimi. Même après avoir été le premier choix des Flyers de Philadelphie au repêchage de 2016, il avait décidé d’aller dans la KHL. Il est revenu dans la LHJMQ parce qu’il avait un temps de glace limité là-bas.»

En effet, Rebtsov n’a disputé que 15 rencontres pour le Vityaz de Cheknov, où il a été blanchi de la feuille de pointage, avant de retraverser l’Atlantique en direction de Chicoutimi, où il a joué 16 matchs (neuf buts et 22 points).

Sans oublier, précise Couturier, qu’avec cinq équipes qui ont récemment fait faillite dans la KHL, il y a maintenant une centaine de joueurs qui se cherchent actuellement un emploi dans ce circuit pour la prochaine saison.

Par ailleurs, le Titan a utilisé son seul choix du repêchage européen, mercredi, afin de mettre la main sur le défenseur slovaque Michal Ivan.

En 2016-2017, alors qu’il n’avait que 17 ans, Ivan a évolué dans la ligue professionnelle slovaque. En plus d’aimer son gabarit de 6 pieds 1 pouce et 190 livres, la direction du Titan a vu en lui un arrière qui bouge bien, qui passe bien la rondelle et qui apprécie le jeu physique.

«On l’aimait beaucoup. On le surveillait depuis quelques temps et on est bien content de pouvoir mettre la main dessus» a admis Couturier.