Jeux de l’Acadie – Bilan de la première journée

Le vélo de montagne a décerné les premières médailles de la 38e finale des Jeux de l'Acadie. Au cross-country féminin, Vanessa Thomsen (argent, Sud-Est), Alexa Chassé (or, Madawaska-Victoria) et Émilie Chloé McIntyre (Sud-Est) sont montées sur le podium. - Acadie Nouvelle: Steve Lebel

Les compétitions de la 38e finale des Jeux de l’Acadie ont officiellement pris leur envol jeudi à Fredericton. Les sports d’équipes ont entamé leurs rencontres préliminaires.

Les seules médailles de la journée ont été décernées en vélo de montagne lors des finales de cross-country élimination.

Chez les garçons, Benjamin Martin (Sud-Est) et Xavier Morin (Sud-Est) ont respectivement terminé en première et deuxième position. Samuel Poirier (Kent) s’est retrouvé sur la troisième marche du podium.

Du côté des filles, Alexa Chassé (Madawaska-Victoria) a permis à sa région d’obtenir une première médaille aux Jeux. Du Sud-Est, Vanessa Thomsen et Émilie Chloé McIntyre ont obtenu l’argent et le bronze.

L’équipe de vélo de montagne de Chaleur prend un moment de repos après une dure journée dans les pistes. – Acadie Nouvelle: Steve Lebel Au soccer masculin, le Madawaska-Victoria (en vert) a disputé la victoire au Sud-Est, jeudi. – Acadie Nouvelle: Steve Lebel Madawaska-Victoria a été évincé du podium du cross-country masculin en vélo de montagne, jeudi. Xavier Morin (argent, Sud-Est), Benjamin Martin (or, Sud-Est) et Samuel Poirier (bronze, Kent) ont été les médaillés. – Acadie Nouvelle: Steve Lebel

Au badminton mixte, Kent (2-0), Madawaska-Victoria (2-0) et le Sud-Est (1-0) demeurent invaincus, tandis que la Péninsule acadienne et Chaleur présentent un dossier d’une victoire et d’une défaite. L’Île-du-Prince-Édouard (0-1), la Nouvelle-Écosse (0-2) et le Restigouche (0-2) sont toujours à la recherche d’un premier triomphe.

Du côté du mini-handball mixte, le Sud-Est (2-0), l’Île-du-Prince-Édouard (2-0) et Chaleur (2-0) ont connu un bon début de tournoi. Les formations de Kent, de la Péninsule acadienne et de Madawaska-Victoria ont quant à eux divisé leurs deux rencontres. Les équipes de la Nouvelle-Écosse (0-2), de Terre-Neuve et Labrador (0-2) et le Restigouche (0-2) tenteront de renverser la vapeur vendredi.

Pour ce qui est du frisbee ultime, les jeunes de Kent (2-0) et du Sud-Est (2-0) ont été parfaits jeudi. Pour leur part, la Péninsule acadienne (1-1), Chaleur (1-1) et Madawaska-Victoria (1-1) sont toujours dans la course. Les athlètes de l’Île-du-Prince-Édouard (1-2) et du Restigouche (2-1) ont déjà disputé trois rencontres.

Au volleyball masculin, seules les formations du Restigouche (2-0) et de Chaleur (2-0) demeurent invaincues. Du côté des filles, la Péninsule acadienne (2-0) et le Sud-Est (2-0) affichent un dossier intact.

Les équipes du Restigouche et de Chaleur sont assurément à prendre au sérieux au soccer, puisqu’elles sont invaincues autant chez les garçons (2-0) que chez les filles (2-0). Chez les garçons, la seule autre formation sans défaite est celle du Sud-Est (2-0), tandis que le Madawaska-Victoria a aussi remporté deux victoires du côté féminin.

En improvisation, le groupe du Restigouche (2-0) et de Chaleur (2-0) sont en tête, suivi de près par le Sud-Est (1-1), la Péninsule Acadienne (1-1) et Madawaska-Victoria (1-1). Les équipes de l’Île-du-Prince-Édouard (0-2) et de Kent (0-2) seront certainement motivées à venger leurs revers obtenus lors de cette première journée.