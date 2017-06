Jeux de l’Acadie – Le volleyball de plage séduit les participants

Cette année à Fredericton, la finale des Jeux de l’Acadie présente une fois de plus le volet vie active qui a pour but de sensibiliser les jeunes à un sport peu connu et à promouvoir l’importance de vivre activement en santé.

C’est donc dans cette optique que le comité organisateur de cette 38e finale a pris la décision d’initier certains athlètes au volleyball de plage. Les athlètes qui participent à ce sport cette semaine sont tous des jeunes qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les compétitions officielles de 2017. Il s’agit donc d’une occasion rêvée pour eux de prendre part aux activités et de vivre l’expérience des Jeux.

Pour Henri Mallet, instructeur et responsable de cette activité, il allait de soi que ce sport devait être mis de l’avant dans sa ville natale.

«Premièrement, il s’agit de l’un des sports d’été qui gagne le plus en popularité mondialement depuis quelques années. Aussi, les Jeux se tiennent à Fredericton et cette ville est reconnue pour l’excellence de ses athlètes en volleyball. Nous disposons de très belles infrastructures et nous avons les plus beaux terrains de sable au Nouveau-Brunswick. En analysant la situation, nous avons jugé pertinent d’opter pour ce choix», a-t-il indiqué.

Henri Maillet est le responsable du volet vie active en volleyball de plage. – Acadie Nouvelle: Steve Lebel

Le pilote de l’équipe masculine de volleyball de plage du Nouveau-Brunswick aux prochains Jeux du Canada se réjouit aussi à l’idée de pouvoir faire connaître un nouveau sport à des jeunes qui, pour la plupart, n’avaient jamais eu la chance d’en faire l’expérience.

«Ce sont des athlètes de 9e et de 10e année qui apprennent une nouvelle activité dans un environnement non compétitif. Sur les 32 jeunes qui sont présents, il y en a seulement quatre qui avaient de l’expérience en volleyball de plage. Toutefois, la plupart d’entre eux avaient déjà joué au volleyball intérieur, alors le niveau est tout de même assez élevé. S’ils peuvent s’amuser tout en apprenant quelque chose de nouveau, nous aurons fait notre travail.»

Chose certaine, la mission semblait pratiquement accomplie lors du premier atelier tenu à la place Willie O’Ree. Les jeunes semblaient déjà habiles et, surtout, ils affichaient tous un sourire.

Raphaëlle Dejario et Danielle Castonguay, de la délégation du Restigouche, paraissaient être tombées sous le charme de ce sport.

«Nous sommes très heureuses d’avoir eu l’occasion de participer à cet évènement. Henri est un entraîneur très dynamique qui enseigne à merveille. Nos exercices sont amusants et ils permettent d’améliorer notre technique. Les deux prochains jours s’annoncent assurément intéressants», ont-elles mentionné à l’unisson.

Cowen Walkertius, originaire de Fredericton et âgé de 14 ans, était simplement heureux d’être en mesure de participer à ce regroupement sportif et artistique francophone.

«Au Nouveau-Brunswick, c’est majoritairement un milieu anglophone. Donc, ces Jeux nous rappellent qu’il y a bel et bien une communauté francophone importante dans la province qui est riche en athlètes et en artistes. J’apprécie le fait de pouvoir vivre cette expérience aux côtés d’individus qui partagent les mêmes passions que moi.»

Pour sa part, Raphaël Roy était reconnaissant de pouvoir se retrouver à Fredericton. Il ne croyait plus en ses chances de représenter le Madawaska-Victoria après avoir échoué une première qualification en équipe.

«J’avais pratiquement accepté mon destin, mais les choses ont changé rapidement et aujourd’hui je vais pouvoir faire partie du défilé d’ouverture. Je suis très fier de participer aux Jeux, car ce n’est pas tout le monde qui à la chance de le faire.»