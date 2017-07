Une expérience inoubliable pour la relève

Officiellement lancé lors de la dernière finale des Jeux de l’Acadie à Caraquet, le programme La relève CCNB est de retour cette année à Fredericton au grand bonheur de tous.

L’objectif de ce concept est simple, il s’agit d’offrir la chance unique à deux participants par délégation de vivre l’expérience d’une façon totalement différente de celle d’un athlète en compétition. Encore une fois cette année, les jeunes ont eu le choix d’opter pour le volet Chef jeunesse ou Médias jeunesse.

Cédric Cormier, l’homme à l’origine de l’idée, est très fier du programme qui est offert. Toutefois, le chemin parcouru pour en arriver à ce résultat n’a pas été de tout repos.

«Il y a trois ans, j’avais reçu comme mandat de créer un nouveau programme qui allait remplacer celui de l’Académie jeunesse. La première année, j’ai donc fait l’expérience du volet Leadership qui était un mélange entre le programme actuel et l’Académie jeunesse. Au terme de ces Jeux, nous avons conclu que le résultat n’était pas satisfaisant. L’année suivante, moi et Yannick Mainville, directeur général adjoint, avons pris la décision de faire une réforme complète et nous avons construit la nouvelle formule que nous retrouvons aujourd’hui. Je suis maintenant en mesure d’affirmer que je suis heureux avec le progrès que nous avons fait depuis ce temps», a-t-il indiqué.

Les seize jeunes âgés de 14 à 18 ans n’ont certainement pas le temps de chômer avec l’horaire concocté par Cédric Cormier. Au travers de ces cinq jours d’activités, le principal intéressé souhaite être en mesure de former la prochaine génération qui prendra la relève dans quelques années.

«Nous formons les prochains chefs de mission, entraîneurs et accompagnateurs. Nous leur offrons les outils pour être capables de relever le défi lorsque le temps sera venu de prendre le flambeau. Il s’agit probablement de ma dernière année en poste, mais je suis persuadé que notre relève pourra prendre la charge dans les années futures.»

Mireille Allain, responsable des bénévoles, a eu la chance de voir de ses propres yeux les bienfaits de cette initiative.

«J’ai eu l’occasion de mentorer une participante cet après-midi. J’apprécie le fait de pouvoir transmettre mes connaissances à un jeune qui prendra peut-être ma relève dans quelques années. Qui prendra le relais plus tard si nous ne leur enseignons pas les rouages du métier?»

«Je trouve que le concept est excellent et je souhaite que ce programme perdure au fil des années», a-t-elle ajouté.

Rebecca Benoit, âgée de 17 ans, fait partie de ce programme et elle n’hésite pas à en vanter les mérites.

«C’est unique comme expérience. J’ai participé à cinq Jeux en tant qu’athlète et je me considère privilégiée de pouvoir vivre l’envers de la scène. Nous avons eu l’occasion de travailler avec des membres du Comité organisateur et ces moments ont été très enrichissants. Ça me donne envie de m’impliquer dans les prochaines années.»

Seth Fraser, de la Nouvelle-Écosse, souhaite à tous les jeunes d’avoir la chance de prendre part à ce calendrier.

«Je suggère à n’importe qui de le faire. J’ai eu l’occasion de voir les Jeux d’une manière totalement différente. Tu vois les Jeux d’une façon que tu ne l’aurais jamais pensé. En plus, ce programme offre la possibilité d’y participer une année supplémentaire. Il s’agit donc d’une occasion à ne pas rater.»