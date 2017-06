Jeux de l’Acadie: Alexis Morais collectionne les médailles… et les sports!

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Alexis Morais est un athlète extrêmement polyvalent. Après avoir participé en mini-handball mixte et au volleyball, voilà que le jeune homme âgé de 15 ans fait maintenant partie de la formation d’Ultimate frisbee à Fredericton. Au cours des dernières années, il s’est entre autres mérité une médaille d’or en 2016 et une d’argent en 2015 au volleyball masculin.

Lors de ses quatre premières participations aux Jeux, la cérémonie d’ouverture était l’occasion pour le principal intéressé de prendre des photographies et de socialiser avec des athlètes provenant des autres régions des Maritimes.

Cependant, les plans étaient différents cette année, considérant qu’il était à l’avant du groupe en tant que porte-étendard de la délégation de la Péninsule acadienne. Ce moment a été significatif pour lui, puisqu’il suivait les traces de sa mère, Hélène Morais, qui avait reçu cet honneur quelques années plus tôt.

«Pour moi, c’était très spécial. Je suis fier d’avoir eu la chance de porter le drapeau de ma région. Maintenant, nous sommes deux dans la famille à avoir reçu cet honneur», a-t-il révélé.

Fort de son grand bagage d’expérience, il souhaite livrer un message important à l’ensemble des participants.

«Au-delà des résultats, le but des jeux est de tisser des liens d’amitié entre athlètes. J’aimerais que tous les participants comprennent que l’important est d’avoir du plaisir tout en se dépassant lors des épreuves. Aussi, il faut en profiter au maximum, car on ne sait jamais s’il s’agira de nos derniers Jeux.»

Lorsqu’il se remémore ses plus beaux souvenirs, un semble sortir du lot plus que les autres.

«Les deux médailles obtenues en volleyball étaient des moments réjouissants, mais rien n’égale la tenue des Jeux l’an dernier à Caraquet. J’ai adoré participer à cette compétition dans ma région avec mes proches qui étaient tous présents.»

Alexis Morais compte bien ajouter une médaille de plus à son palmarès en fin de semaine. Cette fois-ci, ce sera dans un nouveau sport qu’il affectionne particulièrement.

«J’adore jouer au Ultimate frisbee, puisque les activités se tiennent à l’extérieur. L’ambiance est différente et le rythme d’un match est beaucoup plus rapide que les deux derniers sports auxquels j’ai participé. La concentration et l’endurance physique sont mises de l’avant lors des rencontres et je crois que je performe bien dans ce genre d’environnement.»

D’ailleurs, l’entraîneur de la formation de la Péninsule Acadienne, Carl Marois, se réjouit à l’idée de pouvoir compter sur un joueur de la trempe d’Alexis au sein de son effectif.

«Il est un très bon joueur qui excelle en défensive. Il est imposant physiquement, donc il prend beaucoup de place sur le terrain. Il est aussi athlétique, alors il est en mesure d’attraper les passes en hauteur. Il est un atout pour nous», a-t-il indiqué.

Le pilote de la formation juge aussi que son défenseur joue un rôle important dans l’esprit d’équipe.

«Il est facile de remarquer qu’il en est à ses cinquièmes Jeux. Il comprend bien le fonctionnement et la dynamique de ce genre de tournoi. Il n’a pas le moral à zéro lorsque l’on perd un match et il n’est pas surexcité après une victoire. Il reste constamment en contrôle et les autres joueurs suivent son exemple.»

Pour l’instant, Alexis Morais a les yeux rivés sur une médaille, mais il envisage aussi la prochaine finale des Jeux de l’Acadie à Miramichi. S’il réussit à se qualifier, il réalisera le rare exploit de participer à six reprises à cet évènement.

«L’an prochain, je suis éligible à me qualifier en badminton. Je me pratique depuis deux ans et je souhaite pouvoir évoluer dans un quatrième sport. Je ne suis pas prêt à faire mes adieux à ces Jeux encore.»