Jeux de l’Acadie: quatre finales Restigouche-Chaleur!

Après deux jours de rondes préliminaires aux Jeux de l’Acadie, les équipes qui participeront aux matchs pour les médailles sont connues. Incroyablement, les grandes finales comprendront quatre duels entre Restigouche et Chaleur.

Au soccer masculin, l’équipe du Restigouche a réussi une fiche parfaite de 4 victoires et 0 défaite pour obtenir une place dans la grande finale. Elle affrontera la troupe de Chaleur, qui est également invaincue depuis le début de ces 38es Jeux de l’Acadie. Les formations de la Nouvelle-Écosse et de Kent s’affronteront dans le match pour la médaille de bronze.

Au soccer féminin, le match pour la médaille d’or sera aussi disputé entre les formations de Chaleur – qui a battu Madawaska-Victoria 3 à 0 en demi-finale – et de Restigouche – qui a eu le dessus sur Kent, 2 à 1, dans l’autre demi-finale.

Chaleur et Restigouche s’affronteront également dans la finale du volleyball masculin. Les Rouges (4-0) ont gagné en demi-finale contre Kent (1-2), par un score de 2 à 0, alors que les Rouges-vins (3-0) ont battu le Sud-Est (2-2), 2 à 0.

Les délégations du nord s’affronteront dans une quatrième finale, soit celle de l’improvisation mixte. Ces deux équipes ont fait match nul en ronde préliminaire. Le match pour la médaille de bronze sera disputé entre Kent et la Péninsule acadienne.

Au mini-handball mixte, la ronde des groupes a été dominée par le Sud-Est (4-0), Chaleur (3-0), Kent (2-1) et l’Île-du-Prince-Édouard (3-1). Les demi-finales seront jouées samedi matin : les Gris affronteront les Bleus, alors que les Rouges se mesureront aux Violets. Les finales auront lieu peu après.

Remarquablement, Terre-Neuve-et-Labrador a gagné son premier match en sport d’équipe de l’histoire des Jeux de l’Acadie, vendredi. La délégation a gagné sa partie de mini-handball contre Restigouche, 18 à 16.

Au volleyball féminin, le Sud-Est (4-0) a obtenu une victoire en demi-finale face à Kent (1-3), par une marque de 2 à 1. Dans l’autre demi-finale, Madawaska-Victoria (2-2) s’est incliné devant la Péninsule acadienne (4-0), 0 à 2.

Au frisbee ultime, Kent (4-0) s’opposera au Sud-Est (5-0) dans le match pour la médaille d’or. La Péninsule acadienne (2-2) se mesurera à Restigouche (3-2) dans le match pour la médaille de bronze.

Kent et le Sud-Est s’affronteront également dans la finale du badminton mixte. Les deux équipes ont déjà joué l’une contre l’autre en ronde préliminaire, et les Gris (4-0) l’ont emporté 8 à 1 sur les Bleus (3-1). Le match pour la médaille de bronze sera disputé entre Chaleur (2-2) et la Péninsule acadienne (2-2). En match préliminaire, les Jaunes avaient eu le dessus sur les Rouges, 6 à 3.

Au vélo de montagne, le Sud-Est a poursuivi sa domination, vendredi. Dans l’épreuve du cross-country olympique féminin, Émilie Chloé McIntyre (Sud-Est) a terminé devant Vanessa Thomsen (Sud-Est) et Alexa Chassé (Madawaska-Victoria). Dans la catégorie masculine, Benjamin Martin (Sud-Est) a monté sur la plus haute marche du podium, devant Samuel Poirier (Kent) et Miguel Richard (Kent).