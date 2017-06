Les nouvelles voix de l’Acadie

Les groupes Monocycles, de Chaleur, Les Boys, du Sud-Est, et Les Palourdes, de l’Île-du-Prince-Édouard, se sont taillé une place dans la finale de la Voix des groupes, le concours musical des Jeux de l’Acadie.

Cela signifie donc qu’après deux victoires consécutives de la Péninsule acadienne, un nouveau champion sera couronné à la Voix des groupes, samedi soir, lors d’un gala au Centre Grant-Harvey de Fredericton.

L’équipe des Jaunes, Accent aigu, s’est retiré de la compétition à peine quelques jours avant les Jeux.

Andy LeClair, responsable du concours de 2017 de la Voix des groupes, est impressionné de la diversité du son des participants.

«Nos groupes sont très forts, et en différents styles. On a un groupe folklorique traditionnel avec Les Palourdes, un groupe un peu plus jazz et blues avec les Monocycles et un style plus rock avec une touche de reggae à la Bob Marley avec Les Boys.»

Le groupe Les Palourdes est formé de Gilbert Arsenault, Dawson Arsenault et Tianna Gallant. Les Boys comprennent Alec Lanteigne, Remi Thébeau, Xabriel Imbault et Jacob Ouellette. Enfin, Les Monocycles incluent Samuel Chiasson, Samuel Mallet, Pierre-Luc Haché, Maxime Boudreau et Éric Couture.

Samedi soir, les spectateurs auront aussi droit aux prestations musicales de trois groupes «vitrine», soit Les Cinq filles du Nord-Ouest, de Madawaska-Victoria, Unis, de Kent, et Les Étoiles du nord, de Restigouche.