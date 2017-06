Le Prix de l’amitié, chasse gardée du Restigouche

Si la compétition sur les terrains de jeu est féroce aux Jeux de l’Acadie, elle l’est tout autant au chapitre du respect et de l’amitié. Largement dominé par Restigouche depuis une demi-douzaine d’années, le Prix de l’amitié est convoité de toutes les délégations.

Quand l’Acadie Nouvelle a interviewé les chefs de mission des délégations du Nouveau-Brunswick des Jeux de l’Acadie, les dernières semaines, une forte majorité a exprimé son désir de ramener le prestigieux Prix de l’amitié dans sa région.

Remis chaque année à la suite d’un vote populaire, le prix récompense la délégation qui s’est démarquée au niveau de l’esprit sportif.

Depuis 2011, Restigouche s’est affirmé comme une dynastie du Prix de l’amitié. Les athlètes du Nord ont remporté les grands honneurs lors de 5 des 6 dernières années.

La chef de mission Annie Cormier estime que le prix est une réflexion de l’attitude des athlètes de sa délégation.

«On a de bons jeunes dans la région. C’est un honneur de gagner ce prix-là. Je ne crois pas qu’on fait quelque chose différent des autres délégations. On est humble et on est nous même.»

Comment expliquer le succès de Restigouche? Contrairement à la réussite sportive, qui provient surtout des régimes d’entraînement, du talent et de l’exécution tactique, l’excellence en esprit sportif est plutôt nébuleuse.

Le secret de Restigouche est peut-être une série d’initiatives de l’ancien chef de mission de la délégation, Bruce Guitard. M. Guitard a créé une image de marque autour d’un mot clique, #SuperResti, et d’un slogan, «Si tu veux tu peux». La délégation s’est aussi dotée d’une mascotte, un nain de jardin nommé Gus.

Son travail a permis de créer un sentiment d’appartenance et de fierté. Il n’est pas passé inaperçu des autres délégations.

«Ç’a emporté une nouvelle vague aux Jeux de l’Acadie. On s’aperçoit que les autres délégations commencent à avoir leur propre slogan et leur propre logo, eux autres aussi.»

Le Prix de l’amitié a été créé en 1986 afin d’encourager un climat de collaboration, de respect et d’amitié.

Depuis, les délégations prennent le prix au sérieux… parfois trop sérieux. À un moment donné, une politique a dû être créée afin d’interdire l’échange de cadeaux dans l’objectif d’acheter des votes.

«C’était venu à un point où les gens donnaient de plus en plus de petits cadeaux. Une politique a donc été créée. Comme ça, il faut vraiment faire un effort pour être gentil; on ne peut pas simplement donner un cadeau», explique Mylène Ouellet-LeBlanc, directrice générale de la Société des Jeux de l’Acadie.

Si Restigouche a eu du succès au cours des dernières années, le titre du plus grand nombre de Prix de l’amitié appartient à la délégation de Chaleur, avec 7. Restigouche occupe le deuxième rang, à égalité avec Madawaska-Victoria, avec 6. La Péninsule acadienne n’est pas loin derrière, avec 5.

Prix de l’amitié, par région, depuis 1986

Chaleur: 7

Restigouche: 6

Madawaska-Victoria: 6

Péninsule acadienne: 5

Kent: 2

Île-du-Prince-Édouard: 4

Nouvelle-Écosse: 1

Sud-Est: 0