Jeux de l’Acadie – Athlétisme 12-13 ans: Gabrielle Côté, Antoine Roy et Erika Despres font la loi

Erika Despres (gauche), du Sud-Est, a gagné quatre médailles d’or et a battu le record du 4x100m avec ses coéquipières Adèle Roy, Janelle Hébert et Avery Erb. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

À eux seuls, Gabrielle Côté, de Kent, Antoine Roy, de Chaleur, et Erika Despres, du Sud-Est, ont gagné neuf médailles d’or et ont battu cinq records, ce week-end aux Jeux de l’Acadie.

Erika Després est arrivée aux Jeux de l’Acadie en se disant que, si tout se déroulait comme prévu, elle gagnerait au moins une médaille de bronze. Dimanche, elle a quitté la piste avec quatre médailles d’or et un record.

Celle qui s’entraîne avec le club ASEA de Moncton est monté sur la plus haute marche du podium au 80m, au 150m et au saut en longueur. Elle a aussi fracassé le record du 4x100m, établi par Kent en 2000 (56s11c), avec ses coéquipières Adèle Roy, Janelle Hébert et Avery Erb. Les Gris ont stoppé le chrono en 55s49c.

Janelle Hébert, du Sud-Est, a remporté le lancer du javelot avec un jet de 29,69m. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Gabrielle Côté, de Kent, a établi deux records en athlétisme. Elle a également gagné la médaille de bronze au soccer. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Antoine Roy, de Chaleur, a gagné trois médailles d’or et a fracassé deux records. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

«Ça ne me frappe pas encore que j’ai gagné quatre médailles avec un record. Ça n’arrive pas tous les jours. Je suis vraiment contente. Je pense que j’ai une bonne équipe et de bons entraîneurs. Je suis entourée d’une bonne famille et de bons amis», mentionne celle qui avait terminé en dernière position l’an dernier au 80m.

Pour sa part, Antoine Roy a réussi un triplé ce week-end, remportant la médaille d’or au 800m, au 1200m et au lancer du javelot. Ses chronos au 800m et au 1200m ont été les plus rapides de l’histoire des Jeux de l’Acadie.

Au 800m, l’ancienne marque de Mathieu Morisson, 2m19s16c, datait de 1997. Le jeune coureur de Petit-Rocher a réussi un chrono de 2m16s02c, samedi.

«Je suis vraiment content. Ça faisait un bout que je travaillais pour ça. La course a bien fonctionné, j’ai bien réglé mon premier tour et j’ai réussi à finir avec un sprint», a-t-il expliqué, tout juste avant de remporter le lancer du javelot avec un jet de 36,35 m.

Dimanche, il a complété trois tours de piste en 3m40s83c, ce qui améliore l’ancien record de Taylor Muise (3m46s35c), de la Nouvelle-Écosse, en 2015.

Gabrielle Côté a passé la semaine sur les terrains de soccer avant de se rendre à la piste pour la compétition d’athlétisme. Après avoir gagné la médaille de bronze au ballon rond, elle a dominé les courses de fond.

Au 800m, elle a obtenu un temps de 2m31s18c, fracassant le record de 2m34s30c, qui appartenait à Renée Pétrie, de la Péninsule acadienne, depuis 2001. Elle a ensuite établi un deuxième record, soit de 3m59s96c au 1200m. L’ancienne marque, 4m02s26c, avait été réalisée en 2002 par Gabrielle Babineau du Sud-Est.

«Je me sens super bien. Je n’arrive pas à le croire. Vers la fin de la course, je me suis dit qu’il fallait que je coure le plus vite possible pour battre le record.»

D’autres performances remarquables comprennent celles de Guillaume Basque, du Sud-Est, qui a réussi un doublé d’or au 80m et au 150m et l’argent au 4x100m, et Aleksis Roy, de Chaleur, qui a obtenu un doublé d’argent au 80m et au 150m.