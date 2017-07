Jeux de l’Acadie – Athlétisme 14-15 ans: le Sud-Est réécrit le livre des records

François Richard (919) est devenu le coureur de fond le plus rapide de l’histoire des Jeux de l’Acadie sur les distances de 1200m et 2000m, ce week-end à Fredericton. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les athlètes ont profité au maximum des conditions optimales pour la course de fond à la piste d’Oromocto, samedi après-midi aux Jeux de l’Acadie. Chez les 14-15 ans, six nouveaux records ont été établis, dont cinq par le Sud-Est.

Au 2000m masculin samedi, quatre coureurs ont fracassé l’ancienne marque de Colin Belliveau (6m28s65c), établi il y a cinq ans. François Richard a été le plus rapide, stoppant le chrono en 6m08s10c.

«Je suis pas mal content. J’avais déjà couru plus rapidement que 6m28s, mais pas de 20 secondes! Je me sentais bien et il y avait beaucoup de partisans, donc j’avais de l’adrénaline. Ç’a aidé aussi d’avoir un coéquipier (Tristan Morneault, 6m10s), en plus de Joël Gallant (Île-du-Prince-Édouard, 6m14s) et Taylor Muise (Nouvelle-Écosse, 6m24s).»

Isabella Lemaire (902) a battu deux records appartenant à la coureuse élite Luisa Schwarz. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Dimanche, le coureur qui s’entraîne à Moncton a pulvérisé un deuxième record, soit celui du 1200m établi en 2015 par Levi Moulton, de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a abaissé l’ancien record par près de 5 secondes, avec un temps de 3m26s96c.

La coéquipière de François, Isabella Lemaire, a aussi établi de nouveaux records des Jeux de l’Acadie au 2000m et au 1200m. Samedi, elle a complété cinq tours de piste en 6m48s34s. Dimanche, elle a fait trois tours en 3m52s33s.

Les deux anciennes marques, 6m54s et 3m54s, appartenaient à la coureuse élite Luisa Schwarz, du Sud-Est.

«Je suis vraiment fière de moi, surtout que mon meilleur temps, avant au 2000m, était vraiment moins vite. C’est vraiment spécial d’avoir battu le record de Luisa. Je suis certain qu’elle a fait beaucoup d’effort pour se rendre là. Je pouvais seulement espérer qu’en travaillant fort, je pourrais me rendre là moi aussi.»

Le Sud-Est n’avait pas fini de battre des records après la course d’Isabella. Quelques heures plus tard, c’était au tour de Janelle Allanach de fracasser une marque, soit celui du 300m. Son chrono de 43s38s bat celui de Gedelaine Pitre, 43s72s, couru en 2015.

Janelle a également obtenu la médaille d’or au 200m et celle de bronze au 4x100m.

Au relais féminin, Kent a volé la vedette. L’équipe des Bleues, composée de Roxanne Albert, de Vickie Albert, de Manon Vautour et d’Erika Blackmore, a complété le 4x100m en 53s04c. Elles ont amélioré l’ancienne marque établie par Kent il y a 25 ans (53s40c).

«Je suis toute mélangée dans mes émotions. Je suis excitée», a affirmé Erika juste après la course.

«Ça n’allait pas toujours bien pendant les entraînements au niveau des échanges, mais aujourd’hui, tout a été comme on le souhaitait», ajoute sa coéquipière Roxanne.

Le record du lancer du poids en fauteuil roulant chez les 17 ans et moins est également tombé, ce week-end. Nicholas Legacy, du Sud-Est, a effectué un jet de 5,69m, dépassant l’ancienne marque de Jacob LeBlanc du Sud-Est (4,71m, en 2016).

D’autres performances exceptionnelles chez les 14 et 15 ans comprennent celles de Jeremy Michaud, de Madawaska-Victoria, qui a réussi un doublé d’or au 200m et au 300m, d’Erika Blackmore, de Kent, qui a gagné la médaille d’or au 100m et celle de bronze au 200m, et d’Emily Doucet, de Kent, qui a terminé en première position au 800m et deuxième au 1200m.