Jeux de l’Acadie – Des émotions fortes en finales par équipes

Les athlètes, leurs entraîneurs et leurs parents ont vécu des émotions fortes, samedi, pendant les finales d’équipes des Jeux de l’Acadie. L’Acadie Nouvelle vous présente un bilan des matchs pour les médailles d’or.

Volleyball masculin

Restigouche a mis la main sur la bannière en volleyball masculin. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Dans une véritable histoire de Cendrillon, Restigouche a gagné la bannière du volleyball masculin.

Dans ses matchs préparatoires avant les Jeux, la troupe au maillot rouge vin s’était inclinée à de nombreuses reprises devant l’équipe de Chaleur. La série de défaites avait ébranlé la confiance de l’équipe de l’école Mozaïque de Balmoral.

«Toute l’année, on était découragé. On ne voulait même plus venir aux Jeux. On pensait qu’on allait perdre tous nos matchs», explique Jérémie Paquet, qui porte le numéro 11 pour Restigouche.

L’équipe de Balmoral a réussi à trouver sa touche magique juste à temps pour les Jeux de l’Acadie. Elle a gagné toutes ses parties, y compris le duel pour la médaille d’or contre son principal rival, Chaleur.

Jérémie Paquet a marqué la touche gagnante face aux Rouges.

«C’était un grand moment. J’ai mis toute mon énergie. Je suis vraiment content de gagner, surtout que c’est ma dernière année au volleyball aux Jeux de l’Acadie.»

Dans le match pour la médaille de bronze, Sud-Est a défait Kent 2 à 0.

Mini-handball mixte

Après s’être contenté du bronze, en 2015 et 2016, Chaleur a gagné la médaille d’or du mini-handball aux Jeux de l’Acadie de Fredericton. Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Chaleur a eu raison de Sud-Est dans la finale du mini-handball mixte, samedi après-midi, par une marque de 22 à 15. Pour la gardienne des Rouges, Isabel Haché, il s’agit de la cerise sur le sundae d’une longue carrière de mini-handball aux Jeux de l’Acadie.

«Mes deux premières années, j’ai gagné le bronze. Là, vu que j’ai gagné l’or et que c’est ma dernière année, je me sens vraiment bien. On avait une belle ambiance d’équipe cette année. On avait de bons joueurs.»

Dans le match pour la médaille de bronze, Kent a battu l’Île-du-Prince-Édouard 25 à 22.

Frisbee ultime mixte

Sous un ciel gris et une pluie battante, Kent a surclassé le Sud-Est dans la finale du frisbee ultime. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Après avoir terminé en troisième position en 2015 et en deuxième en 2016, l’équipe de frisbee ultime de Kent a enfin réussi à monter sur la plus haute marche du podium.

Les Bleus ont réussi à prendre leur revanche sur le Sud-Est, qui leur avait infligé une défaite dans la finale des Jeux de Caraquet.

«On avait deux jeunes avec nous qui s’étaient rendus à la finale contre Sud-Est l’an dernier. Cette année, on pouvait vraiment sentir qu’ils voulaient se reprendre. Ils motivaient les autres et ils ont donné beaucoup d’énergie à l’équipe. Ça nous a vraiment aidés», affirme Colin Belliveau, entraîneur de l’équipe.

«On savait que Sud-Est allait commencer fort et qu’on devait commencer fort nous aussi. Je pense qu’on a réussi à bien préparer nos jeunes. On est vraiment fier d’eux autres», ajoute sa collègue Maïka Martin.

La délégation de la Péninsule acadienne a gagné un match serré pour la médaille de bronze contre l’équipe de Restigouche, 10 à 9.

Soccer féminin

Restigouche a eu raison de Chaleur dans la finale du soccer féminin. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Au soccer féminin, les spécialistes du ballon rond du Restigouche ont triomphé de l’équipe de Chaleur 1 à 0, dans la finale pour l’or.

«Dans le match contre Chaleur et même dans la demi-finale, notre point fort a été la résilience. Les filles ont joué avec une détermination incroyable et elles se sont défendues ardemment après avoir pris une avance d’un but», explique Rico Levesque, entraîneur adjoint.

«Notre message à nos joueuses dès le début a été la résilience et le travail d’équipe. Puis les filles ont suivi le plan de match à la lettre.»

Les joueuses de Kent ont complété le podium, ayant surclassé Madawaska Victoria 4 à 0, dans le match pour la médaille de bronze.

Soccer masculin

Restigouche a dominé à la fois au soccer masculin et au soccer féminin. – Acadie Nouvelle: Steve Lebel

Au soccer masculin, Jared Ndo Pedro a trouvé le fond du filet dans les derniers instants du match afin de permettre à la formation du Restigouche de triompher sur celle de Chaleur par la marque de 1 à 0.

«J’ai sauté sur ma chance en fin de rencontre, puisque j’étais conscient que le match tirait à sa fin et que les occasions de marquer se faisaient rares. Il s’agit assurément du plus beau moment de ma carrière», explique l’athlète âgé de 13 ans.

«Nous devons être fiers de cet accomplissement. Il est difficile de trouver les mots pour décrire mes sentiments pour l’instant. Je suis très heureux d’avoir fait partie de cette équipe et d’avoir eu la chance de partager le terrain avec mes coéquipiers», ajoute son collègue Simon-Luc Diotte.

Tout comme au soccer féminin, l’équipe de Kent a complété le podium, grâce à un gain de 1 à 0 face à la Nouvelle-Écosse.

Badminton mixte

Le Sud-Est a enlevé la bannière en badminton mixte pour une quatrième année consécutive grâce à une victoire de 6 à 3 sur l’équipe de Kent.

Les Gris terminent le tournoi avec une fiche parfaite de cinq victoires en autant de parties. L’entraîneur de la formation, Éric Fortin, était très ému lors de la remise des médailles.

«Nous sommes extrêmement fiers de tous nos jeunes. Le mérite revient entièrement aux athlètes qui ont mis les efforts nécessaires afin d’assurer la continuité de notre séquence victorieuse à ces Jeux», explique-t-il.

De son côté, le pilote de Bleus, Rémi Poirier, est fier du parcours de ses protégés.

«Nous avons pratiquement réalisé l’impossible en demi-finale face à la Péninsule acadienne. Mes joueurs n’ont jamais abandonné et je souhaite qu’ils appliquent ce principe dans leur vie quotidienne à l’avenir. Je me considère privilégié d’avoir eu la chance de les diriger», indique-t-il.

Dans le match pour la médaille de bronze, la Péninsule acadienne a défait Chaleur 7 à 2.

Volleyball féminin

La Péninsule acadienne a connu un tournoi parfait en volleyball féminin. – Acadie Nouvelle: Steve Lebel

Parfaites depuis le début des Jeux, les joueuses de la Péninsule acadienne ont conclu leur parcours en beauté en défaisant le Sud-Est en deux manches pour remporter la bannière sportive au volleyball féminin.

Charlie Benoit, âgé de 14 ans, en était à sa dernière année d’éligibilité et elle ne pouvait espérer un meilleur dénouement.

«Notre formation était très talentueuse et notre esprit d’équipe était exceptionnel. Nous étions beaucoup plus qu’une simple équipe; nous formions une famille. Je suis triste de devoir tirer ma révérence, mais je suis heureuse de pouvoir quitter avec une médaille d’or autour du cou», explique-t-elle.

La délégation de Madawaska-Victoria obtient le bronze après avoir triomphé en deux manches sur la troupe de Chaleur.

Improvisation

Restigouche a obtenu la médaille d’or en improvisation après avoir dû se contenter de l’argent à Caraquet en 2016. – Acadie Nouvelle: Steve Lebel

Après avoir terminé en deuxième position en 2015 et en 2016, l’équipe d’improvisation du Restigouche a enfin obtenu sa médaille d’or tant souhaitée. Pour ce faire, elle a défait la formation de Chaleur par la marque de 4 à 2.

Naomie Comeau a notamment été nommée la première étoile du match au terme de ce duel haut en couleurs.

«Je suis vraiment heureuse, puisque je faisais partie de l’équipe l’an dernier lorsque nous avons perdu en finale. Je suis donc comblée de pouvoir enfin recevoir la médaille d’or en plus d’avoir obtenu un bel honneur individuel» relate la jeune fille âgée de 12 ans.

Vincent Leclair était un entraîneur comblé.

«Je crois qu’ils ont compris qu’il ne faut pas avoir peur du ridicule. Ils ont saisi que l’important est d’être soi-même lorsqu’on embarque sur la scène et, surtout, d’avoir du plaisir. Ils n’ont pas hésité à sortir de leur zone de confort durant la compétition et ceci a apporté de bons résultats», explique-t-il.

Dans le match pour la médaille de bronze, Kent a battu la Péninsule acadienne par un score de 4 à 2.

La Voix des groupes

Le groupe Monocycles de la délégation Chaleur, accompagné de leurs entraîneurs et des juges de la Voix des groupes. – Acadie Nouvelle: Steve Lebel

Le groupe Monocycles de la délégation Chaleur a remporté la troisième présentation de la Voix des groupes. Avec cette victoire, le groupe obtient un laissez-passer pour la prochaine francoFête en Acadie, une journée d’enregistrement en studio, ainsi qu’une vitrine lors de la prochaine Assemblée générale annuelle de la Société des Jeux de l’Acadie.

«C’est tout un exploit. Il ne faut pas oublier que nous avons seulement créé notre formation en septembre. Nous avons travaillé très fort pour en arriver à ce point» indique le chanteur des Monocyles, Samuel Chiasson.

«Je croyais vraiment en nos chances, mais le plus important était d’avoir du plaisir avec les autres délégations. Après tout, l’objectif premier aux Jeux de l’Acadie est de créer des liens d’amitié avec des individus qui partagent les mêmes passions que nous», ajoute-t-il.

Les Palourdes de l’Île-du-Prince-Édouard ont terminé en deuxième position, tandis que Les Boys du Sud-Est ont complété le podium.