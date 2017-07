Le Canadien embauche Hemsky, mais perd Radulov

Le Canadien de Montréal a fait signer un contrat d’une saison à l’ailier droit Ales Hemsky, mais a perdu les services de l’attaquant Alexander Radulov, qui a accepté un contrat de cinq ans des Stars de Dallas.

Le contrat rapportera 1 million $ US à Hemsky, un patineur âgé de 34 ans.

Hemsky est un vétéran de 838 matchs dans la Ligue nationale de hockey, avec les Oilers d’Edmonton, les Sénateurs d’Ottawa et les Stars de Dallas.

Le choix de premier tour, 13e au total, des Oilers en 2001 a marqué 174 buts et ajouté 398 mentions d’assistance pour 572 points.

Il a été limité à seulement 15 rencontres avec les Stars la saison dernière en raison d’une blessure à la hanche subie à la Coupe du monde de hockey et qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Revenu au jeu le 22 mars, il a récolté sept points, dont quatre buts, dans les 14 matchs auxquels il a pris part ensuite.

Le Tchèque a également récolté 21 points (7-14) en 43 rencontres éliminatoires.

Radulov à Dallas

L’ère Alexander Radulov n’aura duré qu’une saison à Montréal. Les Stars de Dallas ont annconé lundi l’embauche du joueur autonome pour cinq ans et 31,25 millions $ US.

Radulov touchera 6,25 millions $ pour chacune des cinq prochaines campagnes.

L’ailier droit de six pieds deux, 205 livres qui célébrera son 31e anniversaire le 5 juillet à disputé 76 rencontres avec le Tricolore la saison dernière, marquant 18 buts en plus d’ajouter 36 aides, un sommet chez le Canadien. Il a aussi été le meilleur pointeur du club avec sept points (2-5) en six matchs éliminatoires.

En 230 rencontres en carrières avec les Predators de Nashville et le Canadien, le Russe a marqué 65 buts et amassé 91 mentions d’assistance pour 156 points.

Avant de revenir à la LNH, Radulov a passé huit saisons dans la KHL, où il a inscrit 492 points (169-323) en 391 matchs. Au cours de son passage dans la Ligue continentale, il a terminé au sommet du classement des marqueurs en trois occasions, en 2010-11, 2011-12 et 2014-15, en plus de terminer deuxième en 2012-13 et 2015-16.

Radulov a représenté la Russie en plusieurs occasions en tournois internationaux: aux Jeux olympiques de 2010 et 2014; aux Mondiaux de 2007, 2008, 2009, 2011 et 2013, aux Mondiaux junior de 2005 et 2006; ainsi qu’au Mondial des moins de 18 ans de 2004, remportant trois médailles d’or (2004, 2008 et 2009).

Il a été le premier choix des Preds, 15e au total, au repêchage de 2004.