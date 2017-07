Ringuette: un beau cadeau pour Martine Caissie et Jasmine LeBlanc

Martine Caissie croit que sa vitesse et sa combativité en attaque aidera l’équipe canadienne. Quant à la gardienne de but Jasmine LeBlanc, elle en sera à ses troisièmes championnats du monde de ringuette. - Gracieuseté

Pour la plupart des gens, Noël est synonyme de cadeau. Martine Caissie et Jasmine Leblanc ont vraisemblablement été gentilles cette année, puisqu’elles n’ont pas eu à attendre au 25 décembre avant de recevoir le leur.

En effet, après un camp de sélection d’une semaine à Calgary, les deux Acadiennes ont été sélectionnées pour faire partie de la formation canadienne qui participera au Championnat du monde de ringuette en novembre à Mississauga, en Ontario.

Pour Martine Caissie, originaire de Bouctouche, il s’agit de l’accomplissement de plusieurs années de travail.

«J’ai encore du mal à expliquer ce que j’éprouve. Je viens de réaliser un rêve que je caressais depuis longtemps. Je suis extrêmement honorée d’avoir la chance de porter l’uniforme canadien. Je me considère privilégiée de pouvoir être aux côtés de coéquipières qui partagent la même passion et le même désir de vaincre que moi», a-t-elle révélé.

L’athlète âgée de 24 ans, qui en sera à sa première participation à ce tournoi, croit être en mesure de bien se greffer à l’équipe. À son avis, son style de jeu cadre parfaitement avec le système en place de l’équipe.

«Nous sommes une équipe extrêmement rapide qui possède un échec avant très efficace. Je juge être en mesure de bien contribuer aux succès de cette formation, considérant que je suis une attaquante combative qui utilise bien sa vitesse sur la patinoire.»

Martine Caissie apprécie aussi le fait de pouvoir vivre cette expérience avec sa bonne amie Jasmine LeBlanc. Le duo avait préalablement remporté une médaille d’or au Championnat du monde junior en 2013 présenté à London, en Ontario.

«Je suis excitée d’obtenir une autre chance de jouer avec elle sur l’équipe nationale. Elle est une gardienne incroyable et elle a mérité son poste dans l’équipe. C’est une personne qui donne toujours son maximum et j’admire cette qualité.»

Jasmine LeBlanc pourra certainement conseiller Martine Caissie en novembre, puisqu’elle en sera à sa troisième participation à ce tournoi. En 2013, elle a permis à son équipe de décrocher la médaille d’argent à North Bay, en Ontario, pour ensuite les guider une fois de plus vers l’argent en 2015 à Helsinki, en Finlande.

«J’ai vécu de très belles expériences lors de ces deux dernières participations, même si nous n’avons pas remporté la médaille d’or. Toutefois, ces défaites nous ont permis d’apprendre et de comprendre ce que nous devions améliorer afin de mériter les grands honneurs», a-t-elle mentionné.

La formation qui sautera sur la glace en novembre comptera dix recrues. Le groupe ne possède pas beaucoup d’expérience, mais la gardienne de but assure qu’il ne s’agira pas d’un problème.

«Nous sommes très jeunes, mais nous débordons de talent et de profondeur. Je peux déjà voir que nous avons une équipe tissée serrée. Les filles sont passionnées et elles ont un but commun qui est de remporter une médaille d’or. Les choses s’annoncent donc très bien.»

«Toutefois, il s’agit d’un long processus, alors nous devons nous assurer de nous concentrer sur de petits objectifs. Il est donc essentiel de mettre de l’effort dans nos entrainements sur la glace et hors glace afin d’assurer une bonne cohésion d’équipe. Les prochains mois seront critiques», a-t-elle ajouté.

L’athlète originaire de Dieppe souhaite aussi endosser un rôle plus important dans le vestiaire.

«Je désire avant tout inspirer mes coéquipières et leur faire comprendre qu’elles ont l’occasion d’accomplir quelque chose d’important. Je veux aussi les aider à atteindre leur plein potentiel.»

Les Canadiennes auront la chance de peaufiner leur système de jeu en octobre, alors qu’elles tiendront un camp préparatoire à Mississauga, en Ontario. Cette formation tentera assurément de mettre en place un plan de match qui permettra de ralentir l’équipe finlandaise qui a remporté les deux derniers Championnats du monde.