Tir au poignet: Jason Lavigne assure la relève aux championnats canadiens

Le tir au poignet a de la belle relève dans la province, à la suite des résultats obtenus aux championnats canadiens qui se sont déroulés en fin de semaine à Halifax.

Si les vétérans Édouard et Sylvio Bourque ont démontré qu’ils ne fallait jamais les compter pour battus d’avance, Jason Lavigne, de Tracadie, est en train de suivre leurs traces: il a remporté la troisième place dans la catégorie ouverte des 95 kg de la main droite.

L’homme fort qui demeure maintenant à Moncton et qui s’entraîne sous la direction de Sylvio Bourque n’a été devancé que par Steve Morneau, du Québec (or), et Mark McPhail, de la Nouvelle-Écosse (argent).

«Jason avait réussi à battre ceux qui l’ont précédé sur le podium pendant le tournoi triple élimination, s’est réjouit l’entraîneur. Il est notre inspiration et nous voulons le faire grimper au sommet.»

En tout, le Nouveau-Brunswick a ramené sept médailles, dont quatre d’or, de ces championnats nationaux qui ont attiré un nombre record de 485 participants provenant des 10 provinces du pays. Au classement par équipe, le N.-B. a terminé au septième rang, loin devant les champions néo-écossais.

Joyce King, de Lower Hainesville (près de Fredericton), a dominé le concours féminin chez les 80 kg, autant de la main droite que de la main gauche, Pour sa part, Jaden Majensky, de Riverview, a gagné la compétition junior ouverte de la main gauche.

Sylvio Bourque est parvenu à monter deux fois sur le podium durant le week-end. Il a enlevé l’or de la main gauche chez les grands maîtres (50 ans et plus) 75 kg, devançant Michel Roy, du Québec, et Gary MacDonald, de l’Alberta. De la main droite, il a remporté la médaille de bronze, laissant l’or à l’Albertain Terry Bruhm et l’argent à Ben Sherepa, de la Colombie-Britannique.

Édouard Bourque, de Grande-Digue, a terminé troisième de la main gauche chez les grands maîtres (50 ans et plus) 90 kg, tout juste derrière Chris Scott (Nouvelle-Écosse) et l’Ontarien Craig Mitchell. De la main droite, il a conclu la compétition au pied du podium.

Les championnats mondiaux se tiendront à Budapest, en Hongrie, du 2 au 11 septembre. Sylvio Bourque a déjà confirmé qu’il serait présent, alors qu’il tentera de devenir le Canadien le plus médaillé à ce rendez-vous international s’il obtient un 26e podium en carrière.