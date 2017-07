Thierry Comtois revient chez les Aigles Bleus

Les plus beaux fruits, c’est souvent dans sa propre cour qu’on les trouve. Parlez-en à Jean-François Damphousse…

Le directeur des opérations hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton multiplie les appels, les rencontres et les voyages depuis son entrée en poste afin de regarnir les rangs du Bleu et Or en vue de la campagne 2017-2018.

Jusqu’à maintenant, la récolte comprenait les attaquants Matt Lapointe, Joey Richard et Vincent Deslauriers.

Il faut maintenant ajouter à cette liste le nom du vétéran Thierry Comtois, qui reprendra du service cet hiver, après une année loin des patinoires.

L’ancien des Foreurs de Val-d’Or avait quitté l’U de M pour lancer sa propre entreprise l’an dernier.

Mais après de longs mois sans hockey, il a commencé à avoir des fourmis dans les jambes…

Un coup de fil de Damphousse a chamboulé les plans de celui qui a disputé deux saisons dans l’uniforme bleu et or de 2014 à 2016.

«Quand Jean-François m’a approché avec cette idée, j’y ai pensé une couple de fois. C’est sûr que je suis pas mal occupé avec mon entreprise, mais je m’ennuyais du hockey, de l’entraînement et de tout le côté compétitif», explique-t-il.

Comme son horaire est flexible avec son entreprise (une plate-forme web pour connecter les jeunes diplômés et les employeurs potentiels), l’idée d’entreprendre une maîtrise en administration – et d’un retour au jeu – a rapidement fait son chemin.

«Je suis dans le moule du hockey depuis que je suis jeune. L’an passé, j’ai vécu un changement drastique», raconte l’ancien numéro 19.

«Tout a été très vite quand j’ai lancé l’entreprise. Je parlais avec beaucoup de monde, j’étais partout et je voyageais constamment. Mais dès que ce fut un peu plus calme, j’ai commencé à m’ennuyer du hockey. Un retour me tournait un peu dans la tête depuis ce moment-là.»

Sauf qu’un an sans jouer, c’est long dans le circuit universitaire.

Maintenant âgé de 24 ans, Comtois pense-t-il pouvoir tenir le rythme parmi tous les jeunes loups qui sortent du calibre junior?

«C’est une bonne question. Je n’ai plus 20 ans comme on dit, blague-t-il. C’est sûr que j’ai du travail à faire, mais j’ai parlé à plusieurs joueurs, à Jean-François et à différentes personnes de l’organisation et personne n’a l’air inquiet. C’est quelque chose qui m’a pas mal rassuré.»

Il y a aussi le fait qu’il connaît bien le nouveau pilote Judes Vallée, pour l’avoir côtoyé dans un programme sports-études au secondaire.

«C’est quelqu’un que je respecte énormément, qui a une éthique de travail incroyable. C’est un gars très structuré, très organisé. Ça va être un drôle de changement.»

Sur la glace, Thierry Comtois a bien l’intention de prêcher par l’exemple.

«Je pense que je peux apporter beaucoup de leadership. On aura une équipe quand même assez jeune et c’est une belle occasion de structurer et de mener ce groupe de joueurs vers quelque chose de bien.»

C’est donc un été chargé qui attend le patineur québécois, alors qu’il intensifiera son entraînement.

«Je suis quand même assez actif depuis plusieurs mois. Je fais du crossfit et j’ai continué de m’entraîner. Même en affaires, j’ai vite réalisé que je devais me tenir en forme pour avoir assez d’énergie pour réussir!»

Une bonne nouvelle pour les Aigles Bleus, croit Jean-François Damphousse

Même s’il reste encore quelques détails à régler, le grand retour de Thierry Comtois ne fait plus aucun doute.

Pour le grand patron des Aigles Bleus, l’ajout d’un joueur de talent et d’expérience comme le Québécois est une bonne nouvelle.

«C’est un gars que je connais très bien, un gars que j’ai amené de Val-d’Or aux Commandos de Dieppe (junior A). Je l’avais par la suite fortement recommandé aux Aigles Bleus», raconte Jean-François Damphousse.

Le retour de Comtois a d’ailleurs beaucoup à voir avec la relation qu’il entretient avec son ancien patron chez les Commandos.

«Dès ma première journée à titre de directeur des opérations hockey, j’ai fait un téléphone à Thierry. Il était initialement indécis, mais les discussions se sont poursuivies», indique Damphousse.

Selon lui, l’ancien des Foreurs présente exactement le profil recherché par le Bleu et Or.

«Depuis le début, on dit qu’on veut des jeunes de caractère, des joueurs qui sont engagés dans le programme. Pour moi, Thierry Comtois aura été un joueur déterminant pour la franchise des Commandos, de la façon dont il s’est comporté, mais aussi par son attitude», fait-il remarquer.

En fait, Jean-François Damphousse affirme carrément que Comtois est directement responsable de l’émergence des Commandos.

«Je pense honnêtement qu’il a été un des joueurs qui ont renversé la tendance à Dieppe. On est devenu une équipe gagnante les années suivantes», avance-t-il.

«On n’a peut-être pas remporté un championnat quand il était là, mais lui et quelques autres joueurs ont changé la mentalité et apporté l’équipe à un niveau très compétitif.»

Le directeur des opérations hockey espère que le retour de Comtois aura le même genre d’impact sur ses Aigles Bleus en 2017-2018.