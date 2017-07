Le soccer senior revit à Edmundston

Après cinq ans d’absence, les partisans de soccer à Edmundston peuvent maintenant retrouver une formation senior dans leur cour cet été. Évoluant dans la Ligue de soccer senior de la Vallée, le Sporting Club d’Edmundston connaît d’ailleurs un début de saison fracassant avec quatre victoires en autant de sorties.

Geoffroy De Maeyer, joueur et entraîneur-chef de l’équipe, croit qu’il était primordial de reconstituer une formation senior à Edmundston. Il juge aussi que cette équipe a de quoi susciter l’intérêt autant chez les jeunes que chez les plus vieux.

«Il s’agit de la base pour tout programme de soccer d’avoir une équipe senior. De cette façon, les plus jeunes peuvent apprendre de ces joueurs et ainsi le transposer lors de leurs propres rencontres. De plus, la plupart des joueurs sont des entraîneurs chez Soccer Edmundston, alors c’est l’occasion pour les plus jeunes de voir à l’œuvre leur coach. Aussi, nous souhaitions offrir la chance aux gens de la communauté de voir du soccer de haut niveau sur leur territoire et non dans une autre ville.»

Celui qui occupe le poste de directeur technique de Soccer Edmundston depuis maintenant trois ans est aussi ravi de l’effectif qu’il possède sous la main. En plus d’être talentueux, la plupart de ses joueurs ont fait leur apprentissage au sein du programme mis en place par le principal intéressé. Au total, le pilote de la formation compte sur un alignement de vingt-cinq athlètes.

«Ils ont grandi au sein du programme et ils sont aujourd’hui âgés de 17 à 20 ans. Nous avons reconstruit en grande partie notre équipe avec ceux-ci et nous en sommes très fiers. Nous retrouvons aussi au sein de notre formation des joueurs qui ont fait partie de l’équipe des Aigles d’Edmundston qui évoluait dans la Ligue de soccer Premier du Nouveau-Brunswick en 2012 et en 2013. Nous disposons aussi de trois joueurs internationaux qui font leurs études universitaires dans notre région et qui ont décidé de rester en ville pour la saison estivale.»

L’objectif à court terme de la formation est de continuer sur sa lancée et de remporter le championnat de la ligue. Ensuite, la troupe du Nord-Ouest espère faire le saut vers un circuit plus compétitif.

«Nous sommes présentement dans une année de transition. Pour l’an prochain, le but est de joindre la Ligue de soccer Premier du Nouveau-Brunswick. Cependant, nous n’avons pas les moyens financiers pour l’instant. Les coûts d’opération pour une saison seraient élevés, mais nous sommes encore en train d’analyser la situation.»

Le Sporting Club devra aussi se trouver un nouvel entraîneur pour l’an prochain, puisque Geoffroy De Maeyer terminera son contrat à la fin de juillet. Selon lui, il ne fait aucun doute que l’équipe et le programme de Soccer Edmundston se dirigent dans la bonne direction.

«Je suis triste de quitter l’aventure, mais tout est en place pour que le programme connaisse beaucoup de succès. Le plus dur était de reconstituer une équipe. Maintenant, il ne reste plus qu’à assurer une bonne relève pour les prochaines années.»

La prochaine rencontre à domicile du club se tiendra dimanche au terrain de l’école La Cité des jeunes.