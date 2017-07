Hockey midget AAA féminin: le N.-B. jouera contre la Nouvelle-Écosse

Les Rockets de Moncton ont pratiquement tout balayé sur leur passage au cours des dernières saisons dans la Ligue de hockey midget AAA féminine du Nouveau-Brunswick. Mais les filles de Monika Cormier auront droit à tout un défi en 2017-2018.

Avec leurs consoeurs des trois autres formations de la province, les Rockets vont se joindre au circuit de la Nouvelle-Écosse pour la prochaine saison régulière.

Cette décision de jumeler les deux ligues vise à augmenter le calibre de jeu et à accélérer le développement des jeunes patineuses des deux provinces.

Outre les Rockets, les Panthers du Nord (Miramichi-Bathurst), les Phantoms de EDZA West (Fredericton) et les Hurricanes de Fundy vont aussi intégrer le circuit néo-écossais.

Une nouvelle qui fait le bonheur de l’entraîneure des Rockets, Monika Cormier.

«Je trouve que c’est fantastique. Jouer 18 parties contre les mêmes équipes, ça devient répétitif. On peut affronter chacune des équipes six ou sept fois par saison présentement», explique-t-elle.

«Il faut aussi mentionner que la ligue de la Nouvelle-Écosse est l’une des meilleures au Canada atlantique. Le niveau de compétition sera aussi plus élevé. Les filles vont jouer dans une ligue qui est établie depuis 2008, ce qui fait qu’il y a de bonnes structures et beaucoup de compétition dans ce circuit», ajoute l’ancienne des Aigles Bleues de l’Université de Moncton.

«Il y a beaucoup de filles qui sont déjà de calibre universitaire dans cette ligue. Au niveau du développement, ce sera excellent pour les filles», poursuit-elle.

Selon l’entraîneure, la nouvelle a été accueillie très favorablement par l’ensemble des joueuses.

«J’ai parlé à quelques filles pour avoir leur opinion et je peux vous dire qu’elles sont toutes excitées par cette belle occasion. La plupart trouvaient que ça devenait un peu répétitif de toujours voir les mêmes visages de l’autre côté de la patinoire.»

Sauf que les joueuses des Rockets devront être prêtes à voir du pays l’hiver prochain.

«C’est certain que ça va leur faire plus de voyages, mais ça ne semble pas du tout les déranger. Elles savent que ça vaut la peine parce qu’elles veulent se préparer pour le tournoi provincial, pour le championnat de l’Atlantique et éventuellement pour le championnat national.»

Les championnes du Nouveau-Brunswick au cours des six dernières saisons auront enfin un peu de compétition dans cette toute nouvelle ligue, avance Monika Cormier.

«C’est plus au niveau de la motivation que ça va faire une différence. Les filles vont avoir tendance à travailler plus fort dans les entraînements et à davantage s’entraîner dans la préparation hors glace», mentionne-t-elle.

Sans compter les nouvelles rivalités qui vont naître au cours des prochaines saisons avec les différentes formations néo-écossaises.

«On voit ces équipes-là de temps en temps dans les autres tournois, que ce soit au Québec ou en Nouvelle-Écosse, mais je pense que ça va créer une atmosphère plus compétitive, surtout face aux équipes qui représentent habituellement la province lors des championnats de l’Atlantique chaque année.»

Sans compter que les recruteurs sont pas mal plus nombreux dans les villes de la Nouvelle-Écosse.

«Avec les voyages et tout ça, on va se rapprocher encore plus de l’expérience universitaire. Les filles vont aussi avoir plus de visibilité, notamment au niveau des universités de la Nouvelle-Écosse», exprime Monika Cormier.

«C’est un grand jour pour le hockey féminin», selon Hockey Nouvelle-Écosse

Du côté de la Nouvelle-Écosse, on accueille les équipes du Nouveau-Brunswick à bras ouverts.

«C’est un grand jour pour le hockey féminin dans notre province», affirme Stephen Murray, président du conseil de Hockey Nouvelle-Écosse.

«En travaillant de concert avec nos collègues du Nouveau-Brunswick, nous serons en mesure de combiner nos ressources et promouvoir du hockey féminin du plus haut niveau dans nos provinces respectives», ajoute-t-il.

Même si les équipes des deux circuits reviendront dans les limites des deux provinces pour les séries éliminatoires, la fusion des deux ligues en saison régulière est un gros pas en avant, affirme la commissaire du hockey féminin au Nouveau-Brunswick, Anita Scott.

«Nos joueurs vont avoir une chance en or de développer leurs habiletés en jouant contre les meilleures patineuses des Maritimes», mentionne-t-elle.

Les équipes néo-écossaises qui se joindront à cette nouvelle ligue sont les Metro Boston Pizza de Bedford, les MacIntyre Chevy Panthers de Membertou, les Northern Selects Subway de New Glasgow et les Penguins Pro Cresting de Lantz.